В УПЦ КП отмечают 50 лет архиерейского служения Филарета

В УПЦ КП заявили о празднование 14 мая 50-летия служения на архиерейской кафедре предстоятеля церкви Филарета.

Об этом сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриарха.

По случаю юбилея в Киеве состоится ряд церковных и общественных мероприятий, в частности 12 мая – пресс-конференция при участии главы УПЦ КП Филарета.

В пятницу, 13 мая в Национальном заповеднике «София Киевская» - благодарственный молебен. В тот же день - архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата. После чего - всенощное бдение во Владимирском соборе.

В субботу торжества продолжатся божественной литургией во Владимирском соборе и благодарственным молебном.

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