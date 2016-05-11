В УПЦ КП отмечают 50 лет архиерейского служения Филарета
17:39, 11 мая 2016Православие
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В УПЦ КП заявили о празднование 14 мая 50-летия служения на архиерейской кафедре предстоятеля церкви Филарета.
Фото odnako.su
В УПЦ КП заявили о празднование 14 мая 50-летия служения на архиерейской кафедре предстоятеля церкви Филарета.
Об этом сообщает пресс-центр Украинской православной церкви Киевского патриарха.
По случаю юбилея в Киеве состоится ряд церковных и общественных мероприятий, в частности 12 мая – пресс-конференция при участии главы УПЦ КП Филарета.
В пятницу, 13 мая в Национальном заповеднике «София Киевская» - благодарственный молебен. В тот же день - архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата. После чего - всенощное бдение во Владимирском соборе.
В субботу торжества продолжатся божественной литургией во Владимирском соборе и благодарственным молебном.
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