Вера крепнет не от чудес, а от христианской жизни - Митрополит Онуфрий

Чудеса и знамения не делают веру сильнее.

Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал во время своей проповеди в день 20-летнего юбилея Владимир-Волынской епархии 10 мая, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель напомнил, что вторая седмица после Воскресения Христова – неделя апостола Фомы.

«В эти священные дни мы размышляем над большим Таинством Воскресения Христова и над нашей верой, – отметил Блаженнейший владыка. – Мы хотим, чтобы наша вера была сильной, была непоколебимой».

Его Блаженство подчеркнул, что угрозой для веры христианина служат различные обстоятельства этого мира. «Искушения и скорби расшатывают человека», – продолжил он.

Для того, чтобы быть устойчивыми в своей вере нужно жить по заповедям Христовым. «Это единственный путь, на котором человек утверждает, делает сильнее свою веру», – отмечает Митрополит Онуфрий.

Он также предостерегает, что укрепить человека в вере не способны ни чудеса, ни знамения. Блаженнейший владыка приводит пример чуда, которое Господь являет ежегодно в Великую Субботу в Иерусалиме – чудо схождения Благодатного Огня. «Об этом чуде слышали все, каждый может стать его свидетелем. Но не все хотят это сделать. Далеко не все идут, чтобы поклониться святыне». Причину этого Его Блаженство видит в том, что не каждый желает изменить свою жизнь, сделать его лучше.

«Не чудо взращивает веру. Вера человека укрепляется только тогда, когда он пытается жить по заповедям Христовым, – объясняет Блаженнейший Митрополит Онуфрий. – Это единственный путь, на котором христианин вступает в тесный контакт с Богом, в тесное общение со своим Творцом. На этом пути борьбы с ветхим человеком в себе, в своих попытках поставить себя в рамки Божественного Закона, человек начинает чувствовать Божественную благодать. Так постепенно он растет в вере, и его вера становится такой, что со временем ее ничто не может поколебать».

«Тогда вера постепенно превращается в знание. И по слову апостола Павла «Я знаю в кого уверовал» (2 Тим. 1:12), появляется уверенность, что наша вера правильная», – заключает Предстоятель.

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