15 мая в УПЦ будут молиться об умножении любви, единства и взаимопонимания в семьях

15 мая по случаю Международного дня семьи во всех храмах и монастырях епархий Украинской Православной Церкви пройдут молебны об умножении любви, единства и взаимопонимания в семьях.

Соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.

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