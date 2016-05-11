15 мая в УПЦ будут молиться об умножении любви, единства и взаимопонимания в семьях
17:03, 11 мая 2016Православие
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Циркуляр был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.
15 мая по случаю Международного дня семьи во всех храмах и монастырях епархий Украинской Православной Церкви пройдут молебны об умножении любви, единства и взаимопонимания в семьях.
Соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия был направлен всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.
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