12 cоветов афонских старцев для тех, кто живет в миру

Преподобный Паисий Святогорец (+1994)

Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу.

Схиархимандрит Кирик Афонский (+1938)

Не начинай прежде никакого дела, по-видимому, самого малого и ничтожного, пока не призовешь ты Бога, чтобы Он помог тебе произвести оное в действо. Рече бо Господь: "без Мене не можете творити ничесоже". Другими словами: без Мене не имеете права сделать никакого доброго дела! А по сему надлежит призывать благодатную помощь Божию либо словами, либо мысленно: "Господи благослови, Господи помоги!"

... Когда день склонился к вечеру и наступает ночь, и тогда пред отходом ко сну надо помыслить: как проведен день?

Старец Иосиф Исихаст (+1959)

Когда вы хотите узнать волю Божию, забудьте совершенно самого себя, все свои намерения и мысли, и с великим смирением просите в своей молитве познания её.

И что образуется вашем сердце или к чему оно склонится, то и делайте, и это будет по Богу. Имеющие большое дерзновение молиться об этом слышат внутри себя более отчётливое извещение и становятся более внимательными к своей жизни и ничего не делают без божественного извещения.

Старец Порфирий (+1991)

Нынче люди терпят неудачи, потому что ищут любви к себе. Правильно же - не интересоваться, любят ли тебя, но любишь ли ты сам Христа и людей. Только так наполняется душа.

Старец Иосиф Ватопедский (+2009)

Если не хочешь отпасть от любви Бога, никогда не делай так, чтобы брат твой засыпал, имея на тебя обиду, или ты сам засыпал, имея на него. Если держишь зло на кого-то, помолись о нём и прекратишь тем самым движение страсти, потому что молитва прогоняет печаль. Если же другой держит зло на тебя, окажи ему милость и смирись перед ним, постарайся приобрести его дружбу. Этим освободишь его от страсти.

Старец Ефрем Филофейский

Благодатью Божией мы поднимаемся утром, кто раньше, кто позже. Первое, что нам надлежит сделать по нашему христианскому долгу и обязанности - это встать на колени, поднять руки к Богу и помолиться. Как прекрасны церковные молитвы! Что за слова, они дают жизнь: «Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне». Проснувшись и припав ко благости Христовой, нужно, во-первых, поблагодарить Его за благополучно прошедшую ночь. Сон - это образ смерти.Поблагодарив Бога от всего сердца за то, что Он удостоил нас вновь увидеть дневной свет, станем просить Его об оставлении наших грехов.

Афонский старец Даниил (+1929)

Когда я вспоминаю смерть, я попираю свое высокомерие и постигаю, что я ничто. Я чувствую, что богатство, честь и мечтания о тленном суетны и бесполезны, и только смиренное познание самого себя, любовь к ближнему и подобное сему могут мне много помочь в час моего исхода.

Афонский старец Гавриил Карейский

Бог ждёт нашего покаяния, чтобы спасти нас. Господь не желает ни войн, ни бедности, ни болезней. Бог сотворил нас не для того, чтобы мы страдали на земле, а затем попадали в ад. Но Он не может спасти нас, если мы сами этого не захотим.

Старец Лука, духовник монастыря Филофей

Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас... Одну вещь мы призваны, можем и должны изменить. Самого себя. Тому, кто начнёт с этого всё будет под силу. Меняя себя, человек явит и реализует те таланты, которые ему даны Богом. Он и другим поможет изменить себя и победить зло.

Симеон Афонский

Чем больше ценишь самого себя, тем больше себя теряешь: Живи, не гордясь – не упадешь в грязь.

Афонский старец архимандрит Григорий из Дохиара

Родители не должны давать детям мобильных телефонов и денег, которые ребенок будет тратить непонятно на что. Если в семье есть деньги, пусть они творят милостыню, пусть помогают для спасения души… Нужно следить за бабушками и дедушками, так как часто они приносят детям очень большой вред. Если бабушка и дедушка – люди Божии, держите их поближе к семье, если нет – то подальше… Если дьявол ловит нас в юношеском возрасте – он завладел нами. Малый грех ребенка больше греха взрослого человека, потому, что у взрослого есть рассуждение, а у ребенка – нет. Когда нам говорят, что ребенок безгрешен, это довольно относительно.

Афонский старец архимандрит Парфений (Мурелатос)

Бог оставил людям свободу. Пока мы не упадём, не опомнимся и не обратимся к Нему с призывом о помощи, Он вмешиваться не будет. А когда попросим Бога - Он даст нам просимое, потому что наш Господь – не злой, но милосердный и человеколюбивый. Он всегда хочет нам только добра… К сожалению, когда наступает благоденствие (нет войн, голода, эпидемий) люди забывают Бога и перестают принимать Его в расчёт. Всё что мы можем добиться - можем достигнуть с помощью Божией. Без Господа мы ничто.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".