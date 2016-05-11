11 мая – день памяти греческого святого Аргироса Солунского

11 мая православные греки чтят память святого Аргироса Солунского.

С детства Аргирос работал в портняжной мастерской в Фессалонике.

Когда ему было 18 лет, он пристыдил человека, который отрекся от Христа.

Этот человек сидел в тюрьме за то, что не мог выплатить долг паше. Паша пообещал повесить его, и он, испугавшись, принял ислам - отрекся от Христа и его выпустили из тюрьмы. После чего мужчину привели в одну из кофеен, чтобы обрезать.

Святой Аргирос пришел в эту кофейню и сказал предателю православной веры:

- Что ты сделал, брат? Зачем отрекся Христа, нашего Создателя и Спасителя? Зачем ты предаешь свою душу во ад, который есть вечная и нескончаемая смерть, ради того, чтобы избежать этой временной смерти? Давай же, брат, приди в себя, покайся, исповедуй снова Христа. Но, может, ты боишься, что тебя убьют? Пролей свою кровь за Христа, ведь все мы обязаны умереть ради любви Его, когда понадобится, поскольку и Он умер ради любви к нам.

Мужчина покаялся и вернулся в православие. Вооруженные агаряне накинулась на святого и пообещали убить, если он не примет ислам. Аргирос сказал, что он христианин, от веры своей не откажется, и готов умереть ради любви ко Христу. Окровавленного мученика бросили в тюрьму. Несмотря на все ухищрения судьи, принуждавшего Аргироса к отречению от Христианства, святой был непоколебим. Судья приказал повесить Аргироса.

Агаряне повесили святого в местечке Кабани (+ 1806). Аргирос принял мученический венец в возрасте восемнадцати лет.

Своей смертью он показал любовь к ближнему - ради спасения человека отрекшегося от Христа «душу положил за други своя» и любовь к Богу, потому что умер за Него.

"Православное наследие Укрнаины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".