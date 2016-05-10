Предстоятель УПЦ посещает с архипастырским визитом Владимир-Волынскую епархию

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий возглавил торжества по случаю праздника Всех святых земли Волынской.

9 мая начался архипастырский визит Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во Владимир-Волынскую епархию, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Свято-Успенском монастыре села Зимнее Предстоятеля встречали архиепископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир с сонмом архиереев Украинской Православной Церкви, игумения Стефана с сестрами, духовенство и верующие Владимир-Волынской епархии.

В тот же вечер Его Блаженство возглавил всенощное бдение в честь дня памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимир-Волынского, и праздника Всех святых земли Волынской.

10 мая, в день памяти Всех святых земли Волынской и 20-летия образования Владимир-Волынской епархии, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Владимир-Волынского.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной волынской пастве со словом проповеди.

«В эти дни мы празднуем десятилетие возрождения Владимиро-Волынской епархии, которая является древней епархией нашей Церкви, — отметил Архипастырь. — Эта древняя земля освящена еще равноапостольным князем Владимиром Крестителем — здесь святой князь Владимир зажег лампаду веры и молитвы».

«В этот день мы также празднуем Собор Волынских святых — угодников Божиих, которые являются приношением Богу от Волынской земли, — подчеркнул Его Блаженство. — Вот бывает, что человек что-то хочет подарить тому, кого он очень уважает и он выбирает лучшее. Вот это это приношение — Волынская земля собрала этих угодников и принесла Богу, большой дар, который она должна она была принести Богу. И мы молимся, чтобы святые Волынской земли просили у Бога для нас ревности в жизни христианской, чтобы мы назывались христианами не только по названию, но и по жизни. Чтобы люди могли сказать, что эти люди не говорят о своей вере – они свидетельствуют о ней своими делами. И это тот путь, которым мы должны идти, ведущий человека к вечному спасению во Христе, Господе нашем, Которому от нас слава и поклонение. Сейчас и в бесконечные веки. Аминь».

В конце богослужения был совершен крестный ход к часовне Всех святых земли Волынской, после чего Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился ко всем присутствующим со словами приветствия и удостоил благотворителей Владимир-Волынской епархии наград Украинской Православной Церкви.