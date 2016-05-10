Православные христиане отмечают Радоницу

Православная Церковь сегодня отмечает Радоницу - день особого поминовения усопших.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Радоницу отмечают во вторник второй недели после Пасхи, которая называется неделей Фомы.

Именно в этот день православные христиане посещают кладбища. Эта традиция продолжается с древних времен. При этом на Пасху и всю Светлую седмицу умерших в Церкви не поминают, панихид не служат и на кладбище не ходят.

В день Радоницы верующие приходят на могилы родных и близких с вестью о Воскресении Христовом и радуются их рождению в вечную жизнь. Над могилами усопших поют пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Верующие просят, чтобы души умерших упокоилась вместе со святыми там, где "нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная". Воскресение Христа и его победа над смертью утоляет скорбь и печаль от разлуки с родными.

Согласно православному вероучению, умершие не могут изменить свою загробную участь, но молитвы близких, а также дела милосердия в память о них, способны изменить посмертную участь. В день Радоницы на панахиду в храм приносят продукты - пожертвования за усопших. Считается, что милостыня покрывает множество грехов и помогает усопшим. Добрые дела в память об умерших также облегчают их посмертную участь.

Посещая кладбища, верующие зажигают свечи и возносят усиленные молитвы, которые называются "Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище". Также читают акафист об упокоении всех усопших. Для совершения литии на кладбище близкие могут также пригласить священника.