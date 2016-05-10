Рассказ старца Паисия о чуде в Фомино воскресение 1830 года на Афоне

Добрый Бог, Своим домостроительством, все устрояет наилучшим образом, но для этого требуется много терпения и внимания, поскольку часто, торопясь распутать клубки, люди запутывают их еще больше.

Бог же терпеливо их распутывает. Недолго продлится такая ситуация. Возьмет Бог метлу! В 1830 году на Святой Горе находилась турецкая армия, и на какое-то время в Иверском монастыре не осталось ни одного монаха. Ушли Отцы: кто со святыми мощами, кто для того, чтобы помочь в освободительной борьбе. Приходил в монастырь издалека один только монах, чтобы зажечь лампады и подмести. В монастыре и вне стен монастыря располагался турецкий гарнизон, и этот бедняга, подметая, приговаривал:

«Моя Госпожа Богородица, как долго все это будет продолжаться?». Однажды, с болью молился он Богородице, и видит, приближается к нему женщина, светящаяся и сияющая лицом. Это была Богородица. Берет Она из его руки метлу и говорит: «Не умеешь ты хорошо подметать, Я Сама подмету». И начала подметать, а потом исчезла внутри алтаря. Через три дня ушли все турки! Матерь Божия их выгнала.

Перевод с греческого"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".