На Афоне отметили день освобождения от турецкого ига в 1830 году

На Святой Горе Афон в начале Фоминой недели состоялись праздничные богослужения по случаю дня памяти святого апостола Фомы, а также воспоминания чуда Пресвятой Богородицы, избавившей Афон от турецкого ига в 1830 году.

После неудачной освободительной революции в Халкидиках (1821), этот полуостров находился под турецкой властью, и святогорские монахи вынуждены были содержать турецкую армию, которая располагалась на Святой Горе, а также терпеть со стороны турок насилие. Следующие девять лет для монахов были тяжелым испытанием, они пострадали за свое участие в греческой освободительной борьбе.

В Фомино воскресение, 13 апреля 1830 года, турецкое войско покинуло Святую Гору, и это событие отмечается, в Афонской республике, праздничными богослужениями и благодарностью Матери Божией, Заступнице святогорцев.

Перевод с греческого"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".