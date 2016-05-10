10 мая православные христиане отмечают Радоницу - день поминовения усопших

Радоница - особый день, который Православная Церковь выделила в послепасхальний период для посещения кладбищ и поминовения усопших.

Вторник после пасхальной недели на Фоминой седмице получил название от слова "радость", потому что Пасхальные празднования продолжаются. Этот праздник в украинской традиции имеет также названия: Проводы, Радовница, Радуница, Гробки, Деды.

Радоница - особый день поминовения усопших после Светлого Христова Воскресения. На Пасхальной седмице поминовение усопших не происходит, заупокойное богослужение переносится на вторник второй недели после Пасхи, когда могут быть совершены Литургия и полная панихида. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую включаются пасхальные песнопения.

Традиция особого поминовения усопших существовала еще в языческой Киевской Руси, а после принятия христианства получила христианскую форму и содержание. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), праздник Радоницы отмечался на христианских кладбищах и в древности.

На Радоницу не нужно углубляться в переживания по поводу смерти близких, а наоборот радоваться их рождению в другую жизнь, которая не имеет конца. Победа над смертью, которая добыта смертью и Воскресением Христа Спасителя, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.