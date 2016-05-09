Предстоятель УПЦ принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы

9 мая, в 71-ю годовщину победы над нацизмом, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной Славы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На памятном мероприятии, которое возглавил Президент Украины Петр Порошенко, также присутствовали ветераны Второй мировой войны, участники АТО, Премьер-министр Украины, Председатель Верховной Рады Украины, Киевской городской голова, народные депутаты Украины, представители религиозных организаций и общественности.

Предстоятель Украинской Православной Церкви в сопровождении митрополита Бориспольского и Броварского Антония вместе со всеми присутствующими прошел памятным шествием по аллее Павших Героев, где расположены 34 могилы воинов, погибших в годы Второй мировой войны.