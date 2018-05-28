Закон любви к человеку выше любви к георгиевской ленточке

День Победы. Сегодня непросто складывается судьба этого праздника. Под влиянием событий последних лет кто-то начинает пересматривать историческое значение Великой Отечественной Войны. Даже символы праздника стали неоднозначными. Вот уже два года многие не знают, как относиться к георгиевской ленточке, которая из замечательной акции памяти превратилась в политический инструмент.

Иерей Вячеслав Яковенко, глава сектора опеки участников боевых действий военного отдела УПЦ и настоятель столичного храма Всех святых воинов, прокомментировал ситуацию.

- Как относиться к георгиевской ленточке?

- Сегодня она, безусловно, дискредитирована. Я сам всегда ходил с георгиевской ленточкой и радовался, но, увы, сейчас, после того, как наши православные братья решили сделать символом своей независимости георгиевскую ленточку, мы просто не можем использовать этот символ. Это надо понимать. Будем надеяться, что пройдет время... Время лечит.

- Будем носить маки?

- Мы же граждане нашей страны, мы должны уважать принятые у нас символы. Если это принято во всем мире, то почему нет? Я помню первый год, когда мы стали отказываться от георгиевских лент. Это был 2014-й. И я обращал внимание на людей, у которых под маком была георгиевская ленточка. И уже не придерешься...

- Так вы советуете не надевать георгиевскую ленту?

- Для нас сейчас важно, чтобы общество находилось в единстве. И может быть где-то нужно даже грамотно уступить ради мира в душах, израненных войной. Кто-то изранен войной, находясь на передовой, кто-то - смотря новости, интернет и читая прессу.

По словам психологов, в мирное время от некоторых травм около 50% населения страдают от посттравматического синдрома. Это могут быть какие-то страхи, детские травмы. Во время военных действий этот процент в обществе вырастает до 95%.

Посттравматический синдром в обостренной форме очень влияет на жизнедеятельность человека. Вялотекущая форма не прогрессирует до момента обострения каких-то ситуаций в жизни человека.

Именно для того, чтобы сегодня не вызвать у некоторых людей агрессии, не стоит этого делать. Ведь закон любви – самое главное.

Так давайте будем соблюдать закон любви, а не закон любви к георгиевской ленточке. Чтобы не ввести в искушение моего брата, чтобы он провел нормально этот праздник и помолился за своих почивших предков и за всех, кто в этом нуждается, нужно особенно стараться не вызвать агрессию и не провоцировать какой-то скандал. Важно стараться сохранять мир в душах людей. Мы же к этому стремимся. Об этом наша проповедь.

"УНИАН-Религии"