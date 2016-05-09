Украинская Православная Церковь чтит память героев Великой Отечественной войны

Накануне 71-ой годовщины Победы в борьбе с нацизмом, Предстоятель Украинской Православной Церкви вместе со столичным духовенством вознес молитвы за упокой жертв Великой Отечественной войны.

8 мая, в День памяти и примирения, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил заупокойную литию по почившим в годы Великой Отечественной войны у могилы Неизвестного солдата на территории Парка Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Напомним, что 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения. Памятная дата установлена для чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу во Второй мировой войне. 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).

Вместе с Его Блаженство молились управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы: Белогородский Николай, Макаровский Иларий; епископы: Боярский Феодосий, Обуховский Иона, Ирпенский Климент, Васильковский Николай, а также духовенство города Киева, преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии.

По окончании богослужения Архипастырь вместе с архиереями и духовенством возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

«Мы сегодня молились за упокой тех вождей, воинов и гражданских лиц, которые отдали свою жизнь за великую победу над фашизмом, над тем мировым злом, которое когда-то нависло над Европой и всем миром. Мужество наших воинов, их храбрость и терпение помогли получить эту большую победу. И именно благодаря их подвигу мы сегодня можем наслаждаться даром жизни », — отметил Его Блаженство.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал соотечественников молиться за упокой всех, кто погиб на полях сражений Второй мировой войны и беречь мир.

«Пусть Господь упокоит их души в селениях праведных, а нам пусть даст разум, чтобы мы берегли мир, любили друг друга, чтобы мы прощали друг друга. Потому что в этом будет жизнь».