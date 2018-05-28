История о женщине в выцветшем платье, фамилию которой знает каждый (перевод с греческого)

Женщина в выцветшем клетчатом платье, в сопровождении своего мужа, одетого в скромный костюм, сошли с поезда на Бостонском вокзале и направились в офис президента Гарвардского университета.

Им не была назначена встреча. Секретарь с первого взгляда определил, что таким провинциалам нечего делать в Гарварде.

- Мы бы хотели встретиться с президентом, - сказал мужчина низким голосом.

- Он будет занят целый день, - ответил сухо секретарь.

- Мы подождем, - произнесла женщина.

В течение нескольких часов секретарь игнорировал посетителей, в надежде, что в какой-то момент они разочаруются и уйдут. Однако, убедившись, что они никуда уходить не собираются, он все же решился побеспокоить президента, хотя очень этого не хотел.

- Может, если вы примете их на минутку, они скорее уйдут?», - спросил он у президента.

Тот с негодованием вздохнул и согласился. У такого важного человека как он, уж точно нет времени принимать у себя людей одетых в выцветшие клетчатые платья и бедные костюмы.

Когда посетители вошли, президент, с суровым и высокомерным видом посмотрел на пару. К нему обратилась женщина:

- У нас был сын, в течение одного года он учился в вашем университете. Он любил это место и был очень счастлив здесь. Но, к сожалению, год назад неожиданно умер. Мой муж и я хотели бы оставить о нем память на территории университета.

Президент совсем этому не обрадовался, а даже наоборот стал раздраженным.

- Госпожа! – с дерзостью ответил он, - мы не можем ставить статуи всем, кто учился в Гарварде и умер. Если бы мы поступали так, то это место походило бы на кладбище.

- Нет - поспешила возразить женщина, - мы не желаем устанавливать статую, мы хотим построить новый корпус для Гарварда.

Президент окинул взглядом выцветшее клетчатое платье и бедный костюм и воскликнул: - Корпус! Вы имеете представление, сколько стоит один такой корпус? Все Гарвардские здания стоят более семи миллионов долларов!

Минуту женщина ничего не отвечала. Президент с ликованием зло улыбнулся. Наконец-то он их выпроводит!

Женщина повернулась к мужу и тихо сказала:

- Так мало стоит построить новый университет? Так почему же тогда нам не построить свой университет.

Муж утвердительно кивнул. Гарвардский президент побледнел и выглядел растерянным. Мистер и миссис Стэнфорд встали и вышли из кабинета. В Пало-Альто, в Калифорнии они основали университет, который носит их имя, Стэндфордский университет, в память о своем любимом сыне.

Источник

Перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".