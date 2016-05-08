В УПЦ 8-9 мая будут молиться о погибших во Второй мировой войне

8-9 мая, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Об этом говорится в циркуляре Киевской Митрополии, направленном всем епархиальным Преосвященным архиереям Украинской Православной Церкви.

Напомним, что 8 мая в Украине отмечается День памяти и примирения. Памятная дата установлена для чествования подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу во Второй мировой войне.

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В 2016 году отмечается 71 годовщина победы над фашизмом.