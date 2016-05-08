Благодатный огонь должен стать символом года мира в Украине - Митрополит Антоний

Благодатный огонь, который официальная делегация Украинской Православной Церкви привезла в Украину, уже доставлен в самые отдаленные уголки страны, а также в Крым и в зону боевых действий на Востоке Украины.

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Как отмечает управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), в Церкви выражают надежду, что Благодатный огонь станет символом года мира в Украине, сообщает Центр информации УПЦ.

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"Иерусалим в переводе с иврита - "город мира". И именно в этом городе происходит чудо схождения Благодатного огня - свидетельство любви и благословния Божьего. Хотелось бы, чтобы Господь через Благодатный огонь согрел сердца украинцев. Чтобы Господь коснулся каждого сердца и вернул веру в Бога, веру в другого человека. Украина - страна христианская и восновном православная. Нам нужно научиться жить по вере и беречь друг друга. Мы надеемся, что в этом году Благодатный огонь станет символом года мира, который Господь благословит нам прожить", - отметил митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 30 апреля официальная делегация УПЦ доставила Благодатный огонь в Украину. Из Киева Благодатный огонь был доставлен во все епархии УПЦ, чтобы все смогли ощутить радость, которая произошла на Святой Земле.