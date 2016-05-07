Капелланы УПЦ проехали 6 тыс км и доставили Благодатный Огонь в 30 военных частей и подразделений ВСУ (фото)

Священники из Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами Украины на Светлой Седмице доставили Благодатный Огонь в 30 военных частей и подразделений ВСУ, нацгвардии, пограничной службы и специальной службы транспорта Украины, которые находятся на линии разграничения на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, чтобы разделить пасхальную радость с теми, кто встречал Воскресение Христово на блокпостах и в окопах, капелланы за четыре дня дня – с 3 по 6 мая проехали почти 6000 км.

«Пасха - это всегда семейный праздник, а когда нету утешения от близких, Господь посылает утешение Свое. Благодатный Огонь есть предвозвестник пасхальной радости. Наши батюшки делились Благодатным Огнем с теми, кто вдали от дома», - рассказал заместитель главы Синодального военного отдела УПЦ архимандрит Лука (Винарчук).

По словам капеллана, около 80% военнослужащих в вооруженных силах Украины и Нацгвардии - православные христиане.

«Военнослужащие с радостью встречали Благодатный Огонь, соприкосновение с которым – уже благословение Божье и каждый это понимал и ощущал. Поэтому особенно проникновенно в такие моменты звучала молитва о мире. Многие отмечали, что на Пасху в этом году на линии столкновения не было военных действий», - сказал владыка Лука.

По словам священников, в эти пасхальные дни Благодатный Огонь с молитвой о мире был также передан и на оккупированные территории.

«Мы молимся о мире, мы говорим о мире. Мы говорим: "Братья, пустите Христа в свое сердце!" Понятно, что мы еще не настолько духовны, чтобы возлюбить врагов. Но надо мириться. Потому что, пока мы будем выяснять, кто прав, будет литься кровь, будут гибнуть невинные люди. Значит, все распри все раздоры нужно прекратить. Так, как учит нас Господь», - отметил участник миссии, заведующий сектором работы с ветеранскими организациями военного отдела УПЦ иерей Вячеслав Яковенко.

Военно-духовную миссию возглаил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Как отмечается на официальном сайте УПЦ, чтобы охватить как можно больше подразделений, Благодатный Огонь и пасхальные подарки в этом году были доставлены по двум маршрутам.

Первый маршрут: Киев, Волноваха, Мариуполь, Бердянск, Киев - им последовал председатель Синодального военного отдела митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин вместе с представителями миссии.

Второй маршрут пролегал по населенным пунктам: Изюм, Святогорск, Счастье, Северодонецк, Славянск, Краматорск. По этому направлению гуманитарный груз доставляли представители миссии во главе с заведующим сектором работы с ветеранскими организациями военного отдела иереем Вячеславом Яковенко.

Во всех подразделениях и на блокпостах представители миссии поздравляли военнослужащих с Воскресением Христовым, передавали лампады с Благодатным Огнем, пасхальные подарки и гуманитарную помощь. Священники также проводили духовные беседы, благословляли военных, вручали иконки, крестики и молитвословы православного воина.

Фото: Синодальный отдел УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами