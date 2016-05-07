Продолжается визит Предстоятеля УПЦ в Черновицко-Буковинскую епархию

6 мая, в Пятницу Светлой седмицы, день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник обители епископ Банченский Лонгин и епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, а также духовенство монастыря.

После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил духовенство и верующих со Светлым Христовым Воскресением, днем памяти святого Георгия Победоносца и окропил всех святой водой.

В тот самый день Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил детский интернат в селе Молница, действующий при Банченском монастыре.

Для уважаемого гостя воспитанники детского дома исполнили пасхальные песнопения.

В свою очередь Его Блаженство поздравил детей и их воспитателей со Светлым Христовым Воскресением, вручил каждому пасхальные подарки и благословил всех.