"Живоносный Источник": наместник Голосеевской пустыни о храме и престольном празднике

В пятницу Светлой седмицы Православная Церковь чтит икону Божией Матери «Живоносный Источник». Этой иконе посвящены многие храмы. Один из них знаком большинству киевлян – он является центральным элементом живописного архитектурного комплекса Свято-Покровского Голосеевского монастыря (Голосеевской пустыни).

Об истории этого храма и его престольном празднике рассказал наместник монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

О ЖИВОНОСНОМ ИСТОЧНИКЕ

В V веке в Константинополе, близ так называемых «Золотых ворот», находилась роща, посвященная Пресвятой Богородице. В роще был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место заросло кустарником, а воду затянуло тиной.

Однажды воин Лев Маркелл, будущий император, встретил в этом месте беспомощного слепца, сбившегося с дороги. Лев помог ему устроиться в тени для отдыха, а сам отправился на поиски воды. Вдруг он услышал женский голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко». Удивленный, он стал искать воду, но не нашел. Когда же остановился в печали и задумчивости, вторично раздался тот же голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую там найдешь, и напои ею жаждущего. Тину же, которую найдешь в источнике, положи на его глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое имя, получат исполнение своих молитв и полное исцеление от недугов».

Когда Лев исполнил, что ему было велено, то слепой немедленно прозрел и без проводника пошел в Константинополь, прославляя Богоматерь.

Лев Маркелл, ставший императором в 457 г., приказал очистить источник и заключить в каменный круг, над которым построил храм в честь Пресвятой Богородицы. Император Лев назвал этот родник «Живоносным источником», так как в нем проявилась чудодействующая благодать Божией Матери.

Император Юстиниан Великий (527-565), человек глубоко верующий, долго мучился водяной болезнью. Однажды он услышал голос: «Ты не можешь вернуть себе здоровья, если не напьешься из Моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в уныние. Тогда Божия Матерь явилась ему и сказала: «Встань, царь, иди на Мой источник, выпей из него воды и будешь, как прежде, здоров». Больной исполнил волю Владычицы и вскоре выздоровел. Около церкви, построенной Львом, благодарный император воздвиг новый великолепный храм, при котором впоследствии был создан многолюдный монастырь.

В XV столетии храм «Живоносного источника» был разрушен мусульманами. К его развалинам приставили стражника-турка, который не позволял подходить к этому месту. Постепенно строгость запрета смягчилась, и христиане поставили там небольшую церковь. Но и она в 1821 г. была разрушена, а источник засыпан. Христиане вновь очистили развалины и источник и по-прежнему черпали из него воду. Впоследствии среди руин был найден полусгнивший от времени и сырости лист с описанием десяти чудес от Живоносного источника, совершившихся с 1824 по 1829 г. Когда при новом султане православные получили некоторую свободу в совершении богослужений, они в третий раз воздвигли храм над источником. В 1835 г. с великим торжеством Патриарх Константин в сослужении 20 архиереев и при большом количестве богомольцев освятил храм. При храме устроили больницу и богадельню.

Явление Льву Маркеллу Божией Матери совершилось 4 апреля 450 г. В этот день, а также ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православная Церковь празднует обновление константинопольского храма в честь Живоносного источника. По уставу в этот день совершается чин водоосвящения с Пасхальным крестным ходом.

Первоначально образ Богородицы, именуемый «Живоносный Источник», распространялся в списках без изображения собственно самого источника. Затем в композицию была включена чаша (фиала). В более поздние времена на иконе также стали изображать водоем и фонтан.

Название «Живоносный источник» потеряло свое прежнее узкое значение и стало употребляться в более широком смысле. Его относят и к самому источнику, и к храму, построенному на том месте, и к Богоматери — Живоносному Первоисточнику. Соответственно и обновление храма «Живоносного источника», которое воспоминается в Светлую пятницу, тоже вышло за рамки местного события.

Богословское содержание иконы «Живоносный Источник» наиболее ярко проявляется в службе этой иконе. В каждом молитвословии центральное место занимает идея всемирного заступничества Богоматери, Ее неустанного ходатайства перед Божественным Сыном, Ее всесильной и обильной помощи всем нуждающимся. Смысл иконы раскрывается двояко: подчеркивается рождение Пресвятой Девою Жизни Присносущной — Сына Божия во плоти, а также врачевство от всяких недугов.

В пятницу Светлой седмицы впервые после Великой агиасмы на Богоявление совершается освящение воды во всех православных храмах, а в богослужебном чине этого дня к пасхальным стихирам и тропарям присоединяют песнопения службы иконе Божией Матери «Живоносный Источник».

Не случайно празднование в честь этого образа совершается в пятницу. Пятница — день Крестных страданий Господа Иисуса Христа. Это день страданий и Самой Божией Матери. Тогда страданиями Христовыми совершалось величайшее спасительное дело Божие о человеке, и весь род человеческий через апостола Иоанна был усыновлен Божией Матери (Ин. 19, 26-27). Но Воскресением Христовым смерть умертвилась, и печаль Матери Божией преложилась в радость (Ин. 16. 20). Эта мысль особенно ярко выражена в каноне «Живоносному Источнику»: «Вся смерти держава Тебе ради разорися внезапу, о Царице и Госпоже! Ибо Бессмертную Жизнь, и Воду, и Манну Ты источила еси — Царя Христа вовеки!».

О ХРАМЕ

История храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник», неразрывно связана с историей Голосеевской пустыни, которую прославили немало святых. Особое место среди них занимает основатель монастыря – святитель Петр (Могила). Обратив внимание на особую красоту и уединенность живописной киевской окрестности – Голосеева – он приобрел часть леса вместе с небольшой поляной в свою собственность и построил здесь деревянный храм во имя великомученика Иоанна Сочавского и несколько домиков-келий. Это было в 1631 г. Таким образом было положено начало скиту Киево-Печерской Лавры, впоследствии названному Голосеевской пустынью.

Период ее расцвета пришелся на 1837–1857 гг., когда Киевскую митрополичью кафедру занимал святитель Филарет (Амфитеатров). Он возродил в Голосеевской пустыни скитское жительство и, по сути, заново отстроил обитель. Тогда был построен Свято-Покровский храм, один из приделов которого освятили в честь великомученика Иоанна Сочавского. А церковь Иоанна Сочавского в 1852 г. по благословению свт. Филарета была переименована в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник».

Через три года в этом храме был похоронен великий подвижник – духовный отец свт. Филарета преподобный Парфений Киевский, который подвизался в Голосеевской пустыни в течение 17 лет. Когда при советской власти храм был взорван, гробница святого разрушилась. В настоящее время его мощи находятся под спудом.

В 1917 г. у восточной стены храма похоронили преподобного Алексия Голосеевского, который прожил в этом монастыре более 20 лет, неся послушание духовника и ризничего. Его могилка сразу стала почитаемой в народе. Во время смуты, войн и гонений на Церковь там всегда горела лампадка, и на ее огонек шли люди. Святые мощи прп. Алексия были обретены 4 октября 1993 г. и сегодня они лежат в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

В 1926 г. Голосеевскую пустынь закрыли. В советский период были разрушены все ее храмы и строения, за исключением дома Киевских митрополитов. В 1933 или 1934 г. был взорван дивный по красоте храм в честь иконы «Живоносный Источник».

Возрождение Голосеевской обители началось в 1993 г., когда ее открыли как скит Киево-Печерской Лавры. Первая Литургия была отслужена в знаменательный для обители день – 15 июня 1993 г., в день памяти св. Иоанна Сочавского.

Насельники обители расчистили фундамент разрушенного храма в честь иконы «Живоносный Источник», и в течение нескольких лет служили здесь на Пасху и в престольный праздник.

В 1996 г. по решению Священного Синода УПЦ Голосеевская пустынь стала самостоятельным монастырем.

Через три года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Владимир освятил в Голосеево закладку храма в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный Источник». В 2003 г. была окончена кирпичная кладка стен. Церковь восстанавливали по проекту, созданному в 1910–1912 гг. архитектором Е. Ф. Ермаковым. Красивейший девятикупольный храм с элементами древнерусского зодчества без преувеличения стал украшением не только Голосеевской пустыни, но и всего Киева.

В 1999 г. в монастырской домовой церкви обновились две иконы: «Господь Иисус Христос с предстоящими» и список чудотворной румынской иконы Божией Матери, именуемый «Плачущая». Сейчас преображенные образа находятся в церкви в честь иконы «Живоносный Источник», перед ними горят неугасимые лампады.

18 декабря 2003 г. в дар Голосеевской пустыни была передана копия чудотворной иконы «Геронтисса» со Святой Горы Афон. Икону поместили в алтаре храма «Живоносный Источник», где она находилась долгое время. Матерь Божия прославила Голосеевский образ «Геронтисса» несколькими исцелениями. На сегодняшний день он находится в Покровской церкви монастыря.

В сентябре 2004 г. в монастырской ризнице замироточили две иконы – «Спорительница хлебов» и «Жизнеподательница». «Спорительница хлебов» мироточит и по сей день в Богородичные праздники. Она находится в храме в честь иконы «Живоносный Источник».

17 июля 2004 г. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил в обители торжественный молебен и освятил кресты для восстановленной церкви.

18 мая 2006 г. по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира архимандритом Исаакием с братиями были обретены и перезахоронены в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» честные останки монахини Алипии. Великая подвижница провела в маленьком домике на территории разрушенного монастыря последние девять лет жизни и отошла ко Господу за пять лет до возрождения обители. Когда гроб с останками матушки Алипии внесли в храм, в небе над ним появился крест. Ежедневно усыпальницу посещают сотни людей, а в день преставления подвижницы – 30 октября – приезжают тысячи паломников.

В 2007 г. начали роспись храма. Его освящение совершил Блаженнейший Митрополит Владимир 15 июня 2013 г., в день памяти св. Иоанна Сочавского.

В будни в 7.00 в храме начинается утреннее богослужение, в 17.45 – вечернее богослужение; в воскресные дни и по великим праздникам в 9.00 совершается Литургия. Еще три Литургии в эти дни служат в других храмах монастыря – Покровском и св. Иоанна Дамаскина.

Для удобства паломников организован автобусный маршрут от станции метро «Голосеевская» до ворот монастыря.

Адрес: 03041, г.Киев-41, ул. Полковника Затевахина, 14.

Сайт монастыря: goloseevo.com.ua

Фото из архива монастыря

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