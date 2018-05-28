Великомученик Георгий Победоносец: протоиерей Роман Баранов о святом и о храме в честь святого

6 мая престольный праздник отмечают десять киевских храмов Украинской Православной Церкви, освященных в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Один из них расположен в Оболонском районе столицы, в поселке Днепровской водопроводной станции, за которым давно закрепилось народное название «Водогон».

Об этом храме и о святом Георгии рассказал настоятель – протоиерей Роман Баранов.

О СВЯТОМ ГЕОРГИИ ПОБЕДОНОСЦЕ

- Многие угодники Божии почитаемы православными христианами, но есть некоторые, любовь к которым особенная. Их знают даже люди, далекие от Церкви, к их помощи и заступничеству взывают во всех жизненных ситуациях и чтят безмерно. Именно так любят и почитают в народе святого великомученика и Победоносца Георгия. Наверное, всем известна икона, где изображена его победа над свирепым змеем.

Родился святой в 70-х годах III века от Р.Х., рос в г. Бейруте в христианской благочестивой семье. Поступив на военную службу и будучи отличным воином, он вскоре стал тысяченачальником и любимцем римского императора Диоклетиана. Узнав о решении императора усилить гонения на христиан, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил рабов и открыто исповедал свою веру в Господа перед Диоклетианом и членами римского Сената. Император пытался склонить его к отречению от Христа, но святой был непреклонен, и тогда его подвергли жесточайшим пыткам: резали острыми лезвиями, засыпали негашеной известью, обули в сапоги с раскаленными гвоздями, били воловьими жилами. Стойкость и верность святого Георгия Господу во время великих мучений была необычайна. Чудесным образом его тело быстро исцелялось от ран. При этом великомученик творил великие чудеса, обратив к вере множество людей, даже жену императора, которая вместе с ним пошла на мученическую смерть. 23 апреля (по старому стилю) 303 года святой Георгий был обезглавлен мечом.

Прославился великомученик и множеством посмертных чудес. На самой известной его иконе изображено одно из них – победа над змеем, который жил в озере неподалеку от Бейрута. Каждый день жители города по жребию отдавали ему на съедение своих детей. Когда дошла очередь до дочери царя, явился святой Георгий на белом коне и уничтожил чудовище. Впечатленные этим чудом, крестились десятки тысяч людей.

За мужество и духовную победу над мучителями, а также за чудодейственную помощь людям в опасности великомученика Георгия называют Победоносцем.

Его считают помощником воинов и защитником обиженных, он укрепляет в вере, оберегает от хищных зверей и покровительствует скотоводам. Выходец из Палестины, он стал поистине национальным святым на Руси. Почитанию Георгия Победоносца в наших землях способствовал святой благоверный князь Ярослав Мудрый – в крещении Георгий. Один из первых храмов в Киеве был воздвигнут им в честь Георгия Победоносца. Он также основал Юрьевский монастырь в Новгороде.

О ХРАМЕ

- В честь Георгия Победоносца освящен и современный киевский храм в районе Днепровской водной станции. Небольшая, но очень уютная церковь собирает не только жителей Водогона, сюда приезжают прихожане издалека.

История храма началась 16 лет назад, когда на Водогоне была основана община святого великомученика Георгия Победоносца. В 2001 году ей для совершения богослужений отдали заброшенное подсобное здание. На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы состоялась первая Божественная Литургия. Позже на храме появились купола, а внутри – красивый деревянный иконостас. Образовалась немаленькая дружная община.

Примечательно, что церковный хор состоит исключительно из совсем юных прихожанок. Девочки уже несколько лет занимаются с преподавателем и теперь поют всю службу самостоятельно.

Отдельное внимание уделяется маленьким. Для воскресной школы реконструировано здание рядом с церковью. После службы в воскресенье маленькие прихожане учатся основам христианской жизни, занимаются творчеством, готовят праздничные постановки. В школе интересно, для некоторых ребят здесь происходит первое знакомство с Церковью.

Главная святыня храма: старинная икона святого Георгия Победоносца и частичка его мощей, подаренная игуменьей Горненского монастыря в Иерусалиме.

Литургия в храме служится по воскресным и праздничным дням в 9.00. Накануне в 17.00 – вечернее богослужение.

Адрес храма: г. Киев, ул. 8 марта, 7. Тел: 4679348.

Сайт: http://stgeorge.kiev.ua/

Проезд: от станции метро «Героев Днепра» автобусом №41 и от пл. Шевченко автобусом №398 – до остановки «Водогон».

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Фото из архива протоиерея Романа Баранова.