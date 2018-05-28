Преподобный Василий Исихаст: учитель аскезы и мистики

Преподобный Василий родился в Румынии в 1692 году.

Подвизался на Святой Горе Афон и в Влахии (Молдавии).

Был учителем преподобного Паисия Величковского, который и оставил воспоминания о своем учителе: «Блаженной памяти общий всех учитель и наставник преподобнейший и святой старец Василий схимонах, который в Мошенских горах (недалеко от Киева) и прочих пустынях немалое прожив время, по ревности Божией с великими ревнителями монашеского жития, вместе с учеником своим пречестнейшим старцем Михаилом иеромонахом, в богохранимую Влахию жить пришел. Этот богоугодный муж в разуме божественного Писания и богоносных отец учения, и в рассуждении духовном, всех несравненно превосходил. О его учении и благоугодном на путь спасения наставлении повсюду слава проходила».

Упокоился в мире преподобный Василий Исихаст в 1767 году. Причислен к лику святых Румынской Православной Церковью в 2003 году.

Об этом сообщает греческий сайт agioritikesmnimes.blogspot.gr

Василий Исихаст известен также как преподобный Василий Поляномерульский - автор предисловий к творениям святых отцов. Преподобный Василий был старцем Паисия (Величковского), который стал родоначальником русского старчества XIX века. Сам преподобный Василий мог быть по национальности украинцем или русским.

Греческим словом «исихия» в православной аскетике обозначается «безмолвие души», состояние духовного покоя, тишины помыслов.

От термина «исихия» происходит понятие «исихазм». Исихазм – это аскетико-мистическое предание Церкви, православная «концепция» спасения: богословское учение и опытный аскетический путь обожения. Этот единый духовный путь к Богу указан Им Самим в Священном Писании, и от начала этим путем шли христианские подвижники.

Со Святой Горы Афон, из Константинополя и с Балкан исихастская традиция перешла в Молдавию, Валахию и на Русь через духовных преемников преподобного Григория Синаита.

Поучения преподобного Василия оказали влияние на русское и румынское монашество. Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник рекомендовали чтение трудов старца всем, кто хотел читать Иисусову молитву и считали его учителем аскезы и мистики.

Молитва преподобному Василию Поляномерульскому

Преподобне отче Василие, избранниче Божий и наследниче Царства Небеснаго, иже вкупе со ангелы и святыми пребываеши, тя убо просим со слезами и умилением: избави нас молитвами твоими от многих искушений и напастей, от губительных похотей телесных и помыслов злых, иже на ны присно устремляются. Буди молитвенником о монасех, кои любви ради и веры ради ко Господу Иисусу Христу вся земная попечения оставиша, яко да с тобою вкупе послужат присно Богу в безмолвничестей жизни. Ты еси ходатай о тех иже в мире чтут имя Христа Иисуса и единую святую Соборную и Апостольскую Церковь. К тебе, преподобне отче, обращаем сию смиренную молитву, юже вознеси горе ко Отцу Небесному, яко кадило с фимиамом благовонным. Помози нам имети во уме и сердце нашем молитву Иисусову. Соедини всех православных в той же вере и подай нам силы достигнути блаженства Рая, во веки веков. Аминь!

БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для "УНИАН-Религии".