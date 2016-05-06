В день Георгия Победоносца престольные праздники отметили афонские монастыри Зограф и Ксенофонт

Множество паломников из Греции и Болгарии, собрались в эти дни на Святой Горе для празднования дня памяти святого великомученика Георгия Победоносца, сегодня 6 мая.

В этот день престольный праздник отмечают афонские обители Зограф и Ксенофонт, освященные в честь святого Георгия.

В празднующих монастырях, а также в монастыре святого Павла, соборный храм которого посвящен великомученику, в канун праздника было совершено всенощное бдение.

В этот день также празднуют множество келий и калив, таких как св. Георгия Фанеромену, Иосафеон, Карцанеон и др.

Перевод с греческого БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для "УНИАН-Религии".

Справка

Георгий Победоносец родился в Каппадокии, в семье богатых христиан. Его отец был убит за исповедание христианской веры. Мать с сыном переселилась в Палестину.

Поступив на военную службу Георгий отличался умом, храбростью и физической силой. Он проявил храбрость в бою и стал любимцем императора Диоклетиана.

Мать Георгия скончалась. Георгий раздал все свое богатство и освободил рабов. После этого он явился на совещание императора и патрициев об истреблении христиан и обличил их в жестокости и несправедливости, объявив себя христианином и приведя всех в замешательство.

После безрезультатных уговоров отказаться от Христа император приказал подвергнуть святого мучениям.

Святого великомученика били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом.

В конце концов император решил устроить последнее испытание святому Георгию и предложил ему стать своим соправителем, если тот принесет жертву языческим богам.

Георгий проследовал с императором в капище, но вместо жертвоприношения он выгнал оттуда бесов, которые обитали в статуях, отчего идолы упали и разбились.

Тогда император приказал отрубить святому Георгию голову. В апреле 303 года святой отошел ко Христу.

Слуга Георгия, записывавший все его подвиги похоронил великомученика в его родовых палестинских владениях.

Мощи святого Георгия положили в храме палестинского города Лидда, а его глава хранилась в храме в Риме.

По описанию святителя Димитрия Ростовского, в Римском храме также сохранялись копье и хоругвь святого великомученика.

Георгий Победоносец издавна почитается покровителем воинства.