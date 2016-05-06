В Стамбуле открылась выставка четырех фотографов: "Святая Гора: взгляд сквозь объектив"

Во Дворце генерального консульства Греции в Стамбуле (Турция) с 6 по 28 мая проходит выставка фотографий «Святая Гора: взгляд сквозь объектив».

Выставка организована Святогорским обществом совместно с генеральным консульством Греции в Константинополе, под эгидой Вселенского Патриарха Варфоломея.

Впервые данная экспозиция была показана в Салониках, в выставочном центре Святогорского общества, с сентября 2015 года по март 2016 года.

На выставке представлены работы четырех фотографов: Ali Borovali (Турция), Zbigniew Kosc (Польша), Zoran Purger (Сербия),Valery Bliznyuk (Россия).

Святая Гора Афон всегда была и будет полюсом притяжения для всех творческих людей: историков, писателей, поэтов, художников и, особенно, фотографов. Четыре фотографа не раз посещали Афонскую Республику и переживали опыт паломников-путешественников, отображая через объектив камеры уникальные моменты: красоты природного ландшафта, литургические традиции монахов, их повседневный быт, лица святогорских старцев.

Те, кто находится или окажется в Стамбуле с 6 по 28 мая, могут посетить экспозицию во Дворце Сисманоглио.

Адрес: Sismanoglio Megaro, Istiklal Caddesi No 60, 34433, Beyoglu, Istanbul - Turkey

Тел: +90 212 244 9335

Перевод с греческого БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» - для "УНИАН-Религии".