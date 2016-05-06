В Покровском монастыре города Киева почтили память преподобной Анастасии Киево-Покровской

В четверг Светлой седмицы установлен день памяти преподобной Анастасии Киево-Покровской. Наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел возглавил Божественную Литургию в Никольском соборе Покровского женского монастыря города Киева, где находятся мощи преподобной Анастасии, сообщает lavra.ua.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Фастовский Дамиан, Ирпенский Климент, Золотоношский Иоанн, а также духовенство и гости монастыря в священном сане.

Преподобная Анастасия Киевская является основательницей Покровской обители. Еще до монашества преподобная Анастасия прославилась своими добрыми делами, основав общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге, открыв приют для сирот, фельдшерское училище и другие богоугодные заведения. Господь послал матушке Анастасии тяжелую болезнь, которая чудесным образом отступила после основания ею Покровской обители.

Преподобная Анастасия скончалась во вторник Светлой седмицы. И сейчас ее милосердие, ее молитвенное заступничество являются примером для подражания.

После Литургии вокруг храма был совершен крестных ход. По завершении богослужения митрополит Павел поздравил всех собравшихся с этим значимым для Свято-Покровского монастыря и для города Киева праздником, поблагодарил матушку игумению Каллисфению за ее труды и молитвы.