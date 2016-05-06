Предстоятель УПЦ посещает Черновицко-Буковинскую епархию

5 мая вечером, в четверг Светлой седмицы, накануне дня памяти святого великомученика Георгия Победоносца, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий, епископ Банченский Лонгин, епископ Шепетовский Евсевий, а также духовенство епархии.

Во время утрени, после чтения Святого Евангелия, Архипастырь обратился со словом приветствия к буковинской пастве на украинском и румынском языках.

Предстоятель поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением и праздником великомученика Георгия, после чего помазал всех святым елеем и благословил каждого.

6 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию в Свято-Вознесенском Банченском мужском монастыре Черновицко-Буковинской епархии.