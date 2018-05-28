Храм святого князя Всеволода в Киеве: настоятель Всеволод Рыбчинский – о небесном покровителе и о церкви

Православная Церковь 5 мая вспоминает перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода-Гавриила Псковского. Это престольный праздник киевского храма УПЦ в честь святого князя. Он является частью храмового комплекса собора святой равноапостольной княгини Ольги на Харьковском жилмассиве.

О своем небесном покровителе и о церкви в его честь рассказывает настоятель – протоиерей Всеволод Рыбчинский.

О СВЯТОМ

- Святой благоверный князь Всеволод Псковский, в крещении Гавриил, внук Владимира Мономаха, родился в Новгороде, где княжил его отец – святой благоверный князь Мстислав-Феодор Великий. Всеволод с юности отличался любовью к молитве и чтению духовных книг.

В 1117 г., когда в удел его отцу достался Белгород Киевский, молодой Всеволод остался наместником Мстислава в Новгороде. Он построил в городе много церквей, даровал льготные грамоты собору св. Софии и другим храмам. Во время большого голода, начавшегося в 1127 г., для спасения людей от гибели князь истратил почти всю свою казну.

Князь Всеволод был храбрым воином, возглавлял победоносные военные походы, но никогда не брался за меч из корысти.

После смерти отца Всеволода перевели в Переяслав, считавший вторым по значению после Киева, но против него выступили братья Мстислава. Чтобы избежать междоусобиц, князь Всеволод вернулся в Новгород, где его приняли с недовольством – не хотели простить его уход. А через несколько лет новгородское вече решило изгнать князя. Но прежде чем он покинул город, его с семьей полтора месяца держали, как преступника, под стражей.

После этого князь Всеволод получил в управление Вышгородскую волость. Вскоре жители Пскова пригласили его к себе на княжение. В этом городе святой Всеволод-Гавриил построил каменный собор во имя Живоначальной Троицы. В Пскове князь правил только год – 11 февраля (по старому стилю) 1138 г. он скончался, прожив 46 лет.

Раскаявшиеся в своем поступке новгородцы хотели забрать его тело, но рака св. Всеволода не сдвинулась с места.

Тело князя положили в храме святого великомученика Димитрия. 27 ноября 1192 г. были обретены нетленные мощи св. Всеволода. С тех пор у его гробницы начались исцеления. 22 апреля 1834 г. (5 мая по новому стилю), в первый день Пасхи, мощи были торжественно перенесены в Троицкий собор.

В тяжелые моменты истории псковичи прибегали к помощи своего святого князя. Так, при осаде города поляками в 1581 г. благочестивому старцу Дорофею явилась Пресвятая Богородица в предстоянии святых, среди которых был князь Всеволод-Гавриил. Святые со слезами умоляли Пречистую Деву пощадить псковичей, и Она обещала городу Свою милость. Впоследствии это видение было запечатлено на Псково-Покровской иконе Божьей Матери. Когда поляки разрушили крепостную стену, из Троицкого собора с крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода, и враг отступил.

О ХРАМЕ

- Наш приход был зарегистрирован в Киевской горгосадминистрации 6 апреля 1994 г. Помещения для богослужений не было, и мы заключили соглашение с ЖЭК-1406 об использовании для этой цели актового зала.

17 сентября 1994 г. совершили первую службу – всенощное бдение. А первую Литургию служили прямо на улице возле ЖЭКа. Тогда на службе было около 80 прихожан.

9 декабря 1995 г. Блаженнейший Владимир (Сабодан), Митрополит Киевский и всея Украины, освятил Крест и место под постройку храма по ул. архитектора Вербицкого, 3-г – в живописном месте, известном под названием «Поляна семи дубов».

Старожилы рассказывали, что раньше это был островок суши среди болот. В 20-е годы прошлого века, когда власти закрыли Киево-Печерскую Лавру, на этом месте лаврский иеромонах Иаков вырыл под одним из дубов землянку и молился там день и ночь. Местные жители пробирались к старцу по тайной тропке. О молитвеннике узнали в ОГПУ и хотели отправить его на Соловки. Чтобы спасти старца, люди отвезли его на телеге на берег Днепра, где его уже ожидала лодка с гребцом. По преданию, когда беглецы достигли середины реки, лодка, гребец и батюшка начали исчезать и стали невидимы. Это было чудо.

Ничего не бывает просто так: место, где жил иеромонах Иаков, было намоленное, и Бог дал нам это место.

4 июня 1997 г. вырыли котлован под строительство церкви, и в том же году 20 октября закончили подвальное помещение. На Пасху, 19 апреля 1998 г., отслужили там первую Литургию. С этого момента начались регулярные богослужения. Одновременно сооружались стены и крыша церкви.

10 декабря 1998 г., в праздник обретения мощей св. Всеволода-Гавриила, Блаженнейший Митрополит Владимир и епископ Иоанн (Сиопко) освятили храм в честь святого князя и престол, и отслужили первую Литургию.

Ныне в нижнем храме совершает богослужения греческая община в честь святой великомученицы Варвары.

Через два года было завершено строительство Воскресной школы и хозяйственного корпуса. В 2011 г. Предстоятель УПЦ освятил и Собор равноапостольной княгини Ольги.

В храме св. благ. князя Всеволода находятся частицы мощей св. Иоанна Предтечи, святителей Спиридона Тримифунтского, Василия Великого и Луки Крымского, св. бессребреников Косьмы и Дамиана, преподобных Агапита Печерского и Ильи Муромского, преподобномученицы великой княгини Елизаветы, священномученика Максима Горлицкого, преподобного Аввакума исповедника, св. мученицы Людмилы Чешской.

Престольные праздники в храме отмечаются также 10 декабря и 24 февраля.

При приходе действует воскресная школа для детей и взрослых, детский хор «Дзвіночок», общество скаутов и молодежный клуб. Для прихожан проводятся духовно-просветительские встречи под названием «Афонские чтения» и «Ольгинский чай». Желающие изучают историю Греции и греческий язык.

Богослужения в храме св. Всеволода: со вторника по субботу в 8.00 – Литургия, с понедельника по пятницу в 17.00 – вечерняя служба.

Тел.: 5630328.

Проезд: от метро «Харьковская» маршр. 599, 45 или пешком 10 мин.; от метро «Дарница» - маршр. 45 и 445.

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Фото из архива протоиерея Всеволода Рыбчинского.