Мудрая притча о том, что значит быть "бедным"…

Отец одного богатого семейства, желая показать своему сыну, что значит бедность, взял его с собой на несколько дней в деревню, к одной бедной семье живущей в горах.

Несколько дней провели они на ферме. По дороге домой, в машине, отец спросил сына:

- Какие впечатления от поездки?

- Было здорово, - ответил сын, всматриваясь куда-то в пустоту.

Что нового ты узнал для себя? - продолжал терпеливо отец,- ты увидел, как живут бедные люди?

Сын ответил:

- Да, конечно!

Увидел, что у нас только одна собака, а у них - четыре.

У нас есть бассейн до середины сада, в то время как у них есть река, у которой нет конца. С кристально чистой водой, в которой и вокруг которой существуют и другие красоты.

Мы покупаем фонарики из Азии для освещения нашего сада, а им светят месяц и звезды.

Наш двор заканчивается у изгороди, а их поля до горизонта.

Мы покупаем свою еду, а они сеют и жнут, выращивая свою.

Мы слушаем музыку на дисках. А они наслаждаются бесконечной симфонией птиц, лягушек, и других животных. И к этому вдобавок ритмичная песня соседа работающего в поле.

Мы для нашей безопасности окружили себя стенами и сигнализацией, а они живут с открытыми дверьми и защищены дружбой своих соседей.

Мы зависимы от мобильных телефонов, компьютеров, телевизора. Они, напротив, живут полной жизнью, в единстве с небом, солнцем, водой, зеленью гор, животными, плодами земли, своими семьями.

Отец был очень удивлен такому ответу своего сына.

Сын же добавил:

- Спасибо, папа, что показал мне, насколько мы бедные.

Для "УНИАН-Религии" - перевод с греческого языка БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».