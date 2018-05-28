Мудрая притча о том, что значит быть "бедным"…
Отец одного богатого семейства, желая показать своему сыну, что значит бедность, взял его с собой на несколько дней в деревню, к одной бедной семье живущей в горах.
Отец одного богатого семейства, желая показать своему сыну, что значит бедность, взял его с собой на несколько дней в деревню, к одной бедной семье живущей в горах.
Несколько дней провели они на ферме. По дороге домой, в машине, отец спросил сына:
- Какие впечатления от поездки?
- Было здорово, - ответил сын, всматриваясь куда-то в пустоту.
Что нового ты узнал для себя? - продолжал терпеливо отец,- ты увидел, как живут бедные люди?
Сын ответил:
- Да, конечно!
Увидел, что у нас только одна собака, а у них - четыре.
У нас есть бассейн до середины сада, в то время как у них есть река, у которой нет конца. С кристально чистой водой, в которой и вокруг которой существуют и другие красоты.
Мы покупаем фонарики из Азии для освещения нашего сада, а им светят месяц и звезды.
Наш двор заканчивается у изгороди, а их поля до горизонта.
Мы покупаем свою еду, а они сеют и жнут, выращивая свою.
Мы слушаем музыку на дисках. А они наслаждаются бесконечной симфонией птиц, лягушек, и других животных. И к этому вдобавок ритмичная песня соседа работающего в поле.
Мы для нашей безопасности окружили себя стенами и сигнализацией, а они живут с открытыми дверьми и защищены дружбой своих соседей.
Мы зависимы от мобильных телефонов, компьютеров, телевизора. Они, напротив, живут полной жизнью, в единстве с небом, солнцем, водой, зеленью гор, животными, плодами земли, своими семьями.
Отец был очень удивлен такому ответу своего сына.
Сын же добавил:
- Спасибо, папа, что показал мне, насколько мы бедные.
Для "УНИАН-Религии" - перевод с греческого языка БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».