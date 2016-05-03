Верующие Кременчугской и Северодонецкой епархий УПЦ передали военнослужащим ВСУ пасхальные подарки

Верующие Кременчугской и Северодонецкой епархий Украинской Православной Церкви передали военнослужащим ВСУ пасхальные подарки: куличи, яйца, сладости, средства личной гигиены и многое другое. Дети передали защитникам Отечества к празднику трогательные рисунки, сообщает Инофрмацийно-просветительский отдел УПЦ.

2 мая, глава военного отдела Кременчугской епархии протоиерей Константин Маслов традиционно совершил освящение куличей в расположении местного 107-го реактивно-артиллерийского полка и полка № 3059 Национальной гвардии Украины.

Благословив военнослужащих, священнослужитель зажег каждому защитнику Отечества свечу от Благодатного огня, привезенного накануне Светлого Христова Воскресения из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Отец Константин передал военным поздравления от епископа Кременчугского и Лубенского Николая.

В тот же день, архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим посетил Луганский пограничный отряд. Архиерей поздравил пограничников со Светлым Праздником Христова Воскресения. С пожеланиями любви, крепкого здоровья Преосвященный владыка раздал присутствующим куличи.

Руководитель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Северодонецкой епархии иеромонах Арсений (Складанюк) посетил военную часть № 3032 ВСУ. Священномонах обратился с приветственным словом и проповедью к воинам, после чего совершил чин молебна на Святую Пасху, освятил куличи и приношения, окропил святой водой личный состав и казарменные помещения части.