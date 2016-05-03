В Святогорской лавре на Пасху запустили новый мультимедийный проект

1 мая, в День Святой Пасхи Христовой, на YouTube-канале Святогорской лавры вышел первый еженедельный мультимедийный православный календарь «Седмица».

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

В еженедельном календаре будут освещаться все основные праздники будущей седмицы, а также праздники и уважаемые события Святогорской обители.

Данный медиа-продукт, подготовленный к выпуску информационным отделом Свято-Успенской Святогорской лавры, имеет абсолютно новый формат.

Непосредственно в календаре будут размещаться ссылки на аудио, видео и другую информацию о празднике и почитаемых святых, дни из жизни Церкви, святых Свято-Успенской обители.