Афганский храм в честь Воскресения Христова в Киеве: настоятель прот. Сергий Ющик – о храме и празднике

Во второй день Светлой седмицы престольный праздник отмечает приходской храм Воскресения Христова, который находится у Западных ворот Киево-Печерской Лавры. Он посвящен памяти погибших в ходе войны в Афганистане. В народе его называют Афганским.

Также эта церковь считается академическим храмом Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС).

О престольном празднике и о храме рассказал его настоятель – первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

О ПРАЗДНИКЕ

- Наш храм посвящен главному православному Празднику, который по своему значению превосходит все остальные знаменательные даты церковного календаря. Его называют Праздником праздников и Торжеством торжеств. В богослужебном плане он длится целую неделю – Светлую седмицу – и в нашем храме мы отмечаем его как престольный в Светлый Понедельник.

О Христовом Воскресении повествуют все четыре Евангелия. В Евангелии от Матфея рассказывается о великом землетрясении, «ибо Ангел Господень… отвалил камень от двери гроба» (Мф 28,2). Римские воины, охранявшие гроб, испугались, «пришли в трепет и стали как мертвые» (Мф 28,4).

Согласно Евангельскому рассказу, первыми об этом событии узнали женщины – верные ученицы Господа, следовавшие за Ним даже на Голгофу: Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия и другие. Придя на место погребения, чтобы помазать Тело Иисуса благовонным миро, они увидели гроб пустым, и Ангелы возвестили им о Воскресении их Учителя. Женщины, которых с тех пор Церковь именуют мироносицами, донесли радостную весть Христовым апостолам.

Однако, согласно древнему церковному преданию, прежде всех Христос все же обрадовал Свою Пресвятую Матерь, возвестив Ей о Своем Воскресении через Ангела.

Увидеть воскресшего Спасителя первой была удостоена Мария Магдалина. Затем Он снова явился ей и Марии Иаковлевой, апостолу Петру и другим ученикам.

Апостолам непросто было сразу поверить в чудо Воскресения, пока они не увидели Христа собственными глазами. «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 20,29), – говорит Иисус апостолу Фоме. Эти слова касаются каждого из нас, потому что мы, не будучи непосредственными свидетелями Христова Воскресения, имеем возможность обрести вечную жизнь через веру.

После Своего Воскресения из мертвых Иисус Христос еще в течение сорока дней являлся ученикам, учил их и являл чудеса, после чего вознесся на небо

О ХРАМЕ

- Первая церковь на месте нынешнего Афганского храма была деревянной, полесского типа. Монах Киево-Печерского монастыря Афанасий Кальнофойский изобразил ее на плане обители и окрестностей в книге «Тератургима», изданной по инициативе святителя Петра Могилы в 1638 г. Около 1679 г. вместо этой церкви была построена другая, тоже деревянная.

Менее чем через два десятилетия, в 1696 – 1698 гг., на средства киевского казачьего полковника Константина Мокиевского построили каменную церковь. Она была однокупольной, в стиле украинского барокко.

Храм был приходским, до 1786 г. принадлежал Киево-Печерской лавре, потом перешел в епархиальное подчинение. Наибольшее количество прихожан было зафиксировано в 1830 г. – их насчитывалось более 3 тысяч.

В 60-е годы XIX века к храму пристроили колокольню и сделали его пятикупольным. Однако после пожара в 1884 г., от которого церковь сильно пострадала, новые купола не восстанавливали, и она вновь стала однокупольной.

В 1920 году советские органы зарегистрировали церковную общину Воскресенского храма, но вскоре церковь отдали обновленцам, а потом и закрыли. С 30-е годов прошлого века в помещении храма размещался архив, позже – реставрационные мастерские Госстроя.

Крыша церкви дважды была повреждена артиллерийскими снарядами — в 1918 г. и во время Второй мировой войны. В 1954 г. храм отремонтировали, а в 1978-85 гг. – отреставрировали.

Новая эпоха для Воскресенской церкви началась в 1991 г., когда она была открыта и передана общине Украинской Православной Церкви, состоящей из ветеранов войны в Афганистане и семей погибших. Матери воинов приложили большие усилия для восстановления храма и возобновления его деятельности. С тех пор к его названию прибавились слова «памяти погибших и ветеранов Афганистана». А в сквере возле храма был установлен памятник воинам-афганцам.

25 августа 2012 г. решением Священного Синода Украинской Православной Церкви храм Воскресения Христова с прилегающими постройками был передан в распоряжение Киевской духовной академии и семинарии.

В этом году великопостный период, предшествовавший Празднику Христова Воскресения, был для Афганской церкви особенным: по инициативе студентов КДАиС и при поддержке Украинского Союза ветеранов Афганистана здесь впервые в течение месяца происходило круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири с прошениями о мире в Украине, о здравии пострадавших от боевых действий на Востоке и об упокоении погибших. Принять участие в чтении могли все желающие православные христиане.

При церкви действует воскресная школа для взрослых и детей.

Особо чтимые святыни храма: икона святого великомученика Пантелеимона с частицей мощей, иконы Божией Матери Ченстоховская и «Всех скорбящих Радость».

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 17.00.

Вечерние богослужения совершаются в пятницу и субботу в 17.00, Литургия – в субботу в 9.00 и в воскресенье в 7.00 и 9.00.

Адрес: ул. Лаврская, 17.

Проезд от метро «Арсенальная» троллейбусом №38, автобусом №24 и маршрутными такси до конечной остановки «Музей истории Украины во Второй мировой войне».

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Фото из архивов прот. Сергия Ющика и храма Воскресения Христова