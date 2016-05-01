Предстоятель УПЦ встретился с детьми с функциональными ограничениями и их родителями

1 мая, в день Светлого Христова Воскресения, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины

Онуфрий на территории Киево-Печерской лавры встретился с детьми с функциональными ограничениями и их родителями.

Встреча была подготовлена Киевским городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи при Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство поздравил детей, их родителей, волонтеров и представителей городской власти со светлым днем Воскресения Христова, пожелал крепкого здоровья, благословения, мира и добра, вручил праздничные подарки и благословил всех.

Участники духовного детского хора «Радуйся», действующего при столичном храме святых мучеников Космы и Дамиана, исполнили для всех участников праздника духовные песнопения и канты.