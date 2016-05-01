Украинская Православная Церковь празднует Светлое Христово Воскресение.

В ночь с 30 апреля на 1 мая Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха - это торжество из торжеств. По словам святых отцов, это праздник настолько преобладает над всеми другими, как солнце превосходит звезды, а апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то и пуста проповедь и вера христиан (1 Кор. 15:14). Своим воскрешением из мертвых Спаситель дал надежду человечеству с Ним воскреснуть для Жизни Вечной. Таким содержанием в Новом Завете наполняется ветхозаветное слово «песах» (евр. «Прохождение миро»), то есть Пасха, - именно как прохождение от смерти к жизни - от земли к Небу.

Перед началом пасхальной полунощницы Архипастырь раздал верующим Благодатный Огонь, который был доставлен вечером в Украину официальной делегацией УПЦ из Иерусалима.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, архиепископ Макаровский Иларий, епископ Ирпинський Климент, а также духовенство монастыря.

За богослужением молились тысячи верующих Украинской Православной Церкви.

В конце пасхальной утрени епископ Климент произнес Слово Огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

После заамвонной молитвы на Литургии Предстоятель возглавил освящение артоса.

Артос - (греч. «Хлеб») это большая просфора с изображением на ней Креста или Воскресения Христова. В день Пасхи она возлагается на специальный стол - аналой - и находится в храме в течение всей Светлой седмицы. В пятницу вечером артос раздробляется и раздается верующим на следующий день после Литургии.

Пасхальное богослужение посетил Президент Украины Петр Порошенко.