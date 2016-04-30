В Киево-Печерскую лавру прибыл Благодатный огонь
22:38, 30 апреля 2016Православие
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30 апреля вечером колокольным звоном встретили в Киево-Печерской лавре прибытие из аэропорта "Борисполь" Благодатного огня.
В Киев его доставила специальным рейсом из Иерусалима делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, управляющим делами УПЦ.
В аэропорту состоялась передача Благодатного огня представителям епархий и приходов со всей Украины.
Напомним, что Благодатный огонь сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 14.31 по киевскому времени.
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