В Киево-Печерскую лавру прибыл Благодатный огонь

30 апреля вечером колокольным звоном встретили в Киево-Печерской лавре прибытие из аэропорта "Борисполь" Благодатного огня.

В Киев его доставила специальным рейсом из Иерусалима делегация Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием, управляющим делами УПЦ.

В аэропорту состоялась передача Благодатного огня представителям епархий и приходов со всей Украины.

Напомним, что Благодатный огонь сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 14.31 по киевскому времени.