Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения (ВИДЕО)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своем видеообращении поздравил верующих с праздником Светлого Христова Воскресения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с самым большим нашим христианским праздником, с праздником Преславного Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Воскресение Христово стало триумфом, завершающим спасительный подвиг воплощенного Сына Божия. В Воскресении Христовом открылись двери сладкого Рая, Рая, в котором человек когда-то находился, но который он потерял из-за принятия лжи, которая исказила его внутренний мир и сделала неспособным жить в Раю.

Но теперь все изменилось, Христос воскрес! Спаситель вновь призывает всех людей быть причастниками вечного блаженства и вечной жизни. В эти святые дни мы радуемся и смиренно благодарим своего Спасителя за все то, что Он нам подарил Своим Воскресения. В эти дни мы молимся за нашу украинскую землю, за наш народ и просим, чтобы Бог благословил всех нас. Чтобы мы в мире, объединенные союзом Божественной Любви, преодолевали трудности и сложности земной жизни.

Еще раз поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим днем Пасхи Христовой, со светлым Христовым Воскресением.

Ради этого великого события, победы жизни над смертью, простим друг друга, обнимем друг друга, воспоем священный гимн победного Воскресения Христова: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Аминь!»

Воистину Христос воскресе!»