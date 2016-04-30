В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный Огонь

В Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, сегодня, 30 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный Огонь, который ожидали десятки тысяч паломников со всего мира.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, Благодатный огонь в этом году сошел в 14.31.

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

«Конечно, передать то, что происходит в этот момент невозможно, это похоже на ту радость, которую человек испытывает от встречи с Богом. С большим волнением мы ожидали появления Благодатного огня. Ведь по преданию, если он не сойдет, это станет предзнаменованием конца этого мира. Но и в этом году Господь смилостивился над человечеством. Иерусалимский патриарх передал нам Благодатный Огонь - свидетельство великой тайны Божественной благодати. Схождение Огня - всегда огромная радость. Бог показал нам, что Он с нами, что мы не оставлены, что у нас есть надежда», – поделился митрополит Антоний.

По его словам, Благодатный огонь, как обычно, в первые минуты имел температуру человеческого тела, потом – горячих солнечных лучей, постепенно нагреваясь, но не обжигал. Люди умывались им, подносили к лицу и волосам.

«У Гроба Господня мы просили Бога, чтобы в Украину пришел долгожданный мир, чтобы Небесный огонь согрел очерствевшие сердца людей и пробудил лучшие чувства», - сказал Митрополит Антоний. Он отметил, что сегодня Православная Церковь вспоминает сошествие Христа в ад, откуда он вывел в Царство Небесное всех праведников Ветхого Завета.

«В День Великой Субботы, ожидая схождения Благодатного огня, люди на разных языках уже приветствуют друг друга: «Христос Воскрес!» и все вокруг пронизано предвкушением великой Пасхальной радости», – рассказал владыка Антоний.

Вечером в Великую Субботу официальная делегация УПЦ доставит Благодатный Огонь в Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня верующие смогут зажечь от него свои лампадки.

В 23.00 в Киево-Печерской лавре предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь всем, кто придет на Пасхальное богослужение. Из столицы Огонь от Господа доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все желающие смогли приобщиться той радости, которая произошла на Святой Земле.