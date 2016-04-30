30 апреля – Великая Суббота

Великая Суббота — последний день перед Пасхой. Он соединяет Страстную Пятницу — крестные страдания и смерть Спасителя — со Светлым Христовым Воскресением. Для верующих это и скорбный, и радостный день: Христос ещё лежит во гробе, ещё не наступило Воскресение, но уже всё наполнено предпасхальной радостью.

По учению Церкви, в этот день Господь душой сходит в ад и низвергает власть смерти над человечеством. Одновременно Он входит в рай с благоразумным разбойником, который был распят по правую сторону от Спасителя, и, как Сын Божий, восседает на Божественном Престоле с Богом Отцом и Святым Духом.

По свидетельству Священного Писания, после Распятия и смерти Христа Иосиф из Аримафеи, член Синедриона, пришёл к Пилату и стал просить у него тело Иисуса для погребения. По обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и становились добычей птиц, но с разрешения начальства их можно было предать погребению.

Иосиф купил плащаницу — длинное полотно, в котором обыкновенно погребали иудеев. Тело Христа сняли с Креста, умастили благовониями, то есть ароматными маслами. Затем тело Спасителя обвили плащаницей и положили в новой погребальной пещере, принадлежавшей Иосифу.

Фарисеи, знавшие пророчество Христа о Его Воскресении, опасались похищения тела и приставили ко гробу стражу. Это обстоятельство стало непреложным доказательством истинности Христова Воскресения.

Тайна Великой Субботы — это тайна Воскресения не только Господа Иисуса Христа, но и всего человечества.

День Великой Субботы — образ ожидания всеобщего воскресения мёртвых и жизни будущего века.

Тропарь

Благообразный Иосиф с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив и благоуханьми, во гробе нове покрыв положи.