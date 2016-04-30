Иерусалимскому Патриарху Феофилу официальная делегация УПЦ подарила украинскую пасхальную корзинку

Официальная делегация Украинской Православной Церкви подарила Патриарху Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилу III традиционную пасхальную корзину.

Как сообщает Центр информации УПЦ из Иерусалима, встреча состоялась вечером 29 апреля в Иерусалимской патриархии.

"Каждая семья в Украине в Пасхальную ночь идет в храм с пасхальной корзиной. Каждый год, прибывая за Благодатным огнем, мы дарим Патриарху в память о встрече что-то наше, украинское. В этом году это традиционная пасхальная корзинка. Чтобы Патриарх Иерусалимский, который неоднократно бывал у нас, почувствовал и такую обрядовую сторону нашей Пасхальной ночи. Также мы подарили писанки, украшенные петриковской росписью. Это то, что наполняет наш праздник культурным колоритом", - рассказал глава делегации Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Делегация Украинской Православной Церкви, которая по традиции прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем, попросила Иерусалимского Патриарха молиться за Украину и украинский народ в Великую Субботу, когда будет происходить схождение Благодатного огня, и во время Пасхального богослужения в храме Гроба Господня.

"Мы молимся за то, чтобы Украина была единой. Это самое главное, что сейчас нужно", - сказал Иерусалимский Патриарх.