Страстная Седмица: уничтожена смерть, разрушена власть диавола, Бог примирился с людьми

Страстная седмица - неделя предшествующая празднику Воскресения Христова. Еще раз мы проследуем по следам Жениха Церкви нашей, Христом и станем свидетелями Его Божественных Страданий.

Отправная точка празднования Страстной седмицы восходит еще к апостольским временам. Пост и духовная подготовка верующих ранней Церкви, вероятно, была установлена самими апостолами, согласно словам Господа: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься».

Святой Дионисий Александрийский (+264) дает нам ценную информацию о праздновании Страстной недели в 3-м веке. Особенно примечательным является рассказ путешественницы Этерии (5-й век), совершившей паломничество на Святую Землю, о том, что Иерусалимская Церковь празднует Страстную неделю и Пасху с первохристианских времен.

Согласно святителю Иоанну Златоусту: «Великою же называем эту седмицу не потому, что дни ее были длиннее, — есть другие (недели), которых дни гораздо продолжительнее — и не потому, что в ней было больше дней, — их число в ней тоже, как и у всех других.

Почему же называем ее великою? Потому, что в продолжение ее совершились для нас великие и неизреченные благодеяния. В эту седмицу окончена долговременная брань, уничтожена смерть, истреблена клятва, разрушена власть диавола, расхищены орудия его, Бог примирился с людьми».

Воспоминания событий Страстной седмицы установлены в исторической последовательности, так, чтобы христиане могли стать свидетелями, сначала страданий Христовых, потом Его погребения и в конце Его воскресения.

Святые Отцы Церкви украсили Страстную седмицу глубокими по содержанию и высокопоэтичными песнопениями. Гимны Страстной седмицы являются вершиной мировой поэзии. Многими великими композиторами эти песнопения были переложены на изысканную музыку. Чье сердце останется равнодушным, услышав пение торжественного гимна « Се Жених грядет» или потрясающего песнопения «Сегодня Висит на древе» или мелодичной похвалы «Жизнь во гробе»?

Святая наша Церковь призывает нас эти дни пережить с сокрушением и покаянием святые Страсти Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы мы стали сознательными причастниками страданий нашего Спасителя, потому что только так мы почувствуем всю величину божественной любви и человеколюбия. Только так поймем, что «не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа» (Первое послание Петра 1:18,19). Наше спасение – это результат принесенной Жертвы Господа нашего, чтобы «избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (Первое послание Петра 2:24). Все это предполагает, что наше сопереживание спасательным Страстям нашего Искупителя не может быть просто формальностью, но должно быть сопричастно спасительным действиям, исходящим от «начальника и совершителя веры, Иисуса» (Евр.12:2).

Для "УНИАН-Религии" - перевод с греческого БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"