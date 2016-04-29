В Страстную Пятницу, прикладываясь к Плащанице, нужно задуматься над тем, как мы живем – Митрополит Антоний

В Великую или Страстную пятницу Православная Церковь вспоминает страдания и Крестную смерть Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), в этот день обязательно нужно прийти в храм, поклониться Плащанице, «задуматься над тем, как мы живем и поблагодарить Спасителя за то, что Он совершил для нас».

«Во всех православных храмах в Великую Пятницу служится вечерня с выносом Плащаницы. Литургию не служат, потому что в этот день ее совершил Сам Господь, принеся Себя в жертву на Кресте. В час смерти Спасителя (около трех часов дня, - ЦИ) из алтаря выносят Плащаницу, на которой изображен Господь. Плащаницу размещают в центре храма на символическом Гробе Господнем. Это момент особого духовного напряжения. Когда перед нами Гроб с изображением Господа Иисуса Христа, пришедшего нас спасти и убитого людьми – это действительно страшно. Страшно для каждого из нас. Потому что, совершая грехи, мы каждый раз становимся виновниками этой смерти», – сказал митрополит Антоний.

Также в пятницу вечером обычно служится утреня Великой Субботы с чином погребения Плащаницы. По церковному уставу, Великая пятница – день строгого поста, когда верующие совсем отказываются от пищи. После захода солнца принять пищу могут только больные и дети.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день в Иерусалиме паломники со всего мира совершают крестный ход, повторяя последнюю дорогу Иисуса Христа, по которой он шел на смерть, неся Свой Крест..

Крестный ход идет от Претории по улице ВиаДолороса (лат. Via Dolorosa, «Путь Скорби» - ЦИ.), по которой, как считается, пролегал путь Иисуса Христа к месту казни - Голгофе. Крестный путь к Голгофе, по традиции, проходит с 14 остановками. Первые девять остановок находятся на улице Виа Долороса, остальные пять - на территории храма Гроба Господня.

1. Допрос Иисуса Понтия Пилатом, и приговор Христа на смерть (Мф. 27, 26);

2. Арка, где Пилат вывел Иисуса перед первосвященниками, и указывая на Христа сказал «Это человек» (Ин. 19, 5);

3. Место первого падения Христа;

4. Место встречи Христа с Богоматерью на пути к Голгофе;

5. Место встречи Христа с Симоном Киринейским, которому дали нести крест до Лобного места;

6. Место, где Святая Вероника вытерла лицо Христа своим шелковым покрывалом;

7. Место второго падения Христа;

8. Место встречи Христа с благочестивой женщиной;

9. Место третьего падения Христа;

10. На входе в Храм Гроба Господня - снятие одежды - предел Разделения Риз, где с Иисуса сняли одежду перед распятием;

11. Пригвождение Спасителя к Кресту;

12. Иисус умирает на Кресте;

13. Снятие Сына Божия с Креста и помазание Тела Христа благовонным миром перед погребением;

14. Положение Тела Иисуса во гроб. Праведный Иосиф Аримафейский взял Тело Спасителя, обернул его пеленами и похоронил в своей гробнице, которая находилась в скале. Здесь Христос Воскрес.