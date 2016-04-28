Расписание трансляций пасхального богослужения и схождения Благодатного Огня на украинском телевидении и радио

Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви публикует расписание теле- и радиотрансляций главных Пасхальных событий.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать:

23:30 - 3:30 - телеканал «Интер»;

23:30 - 3:30 - телеканал «Глас»;

23:30 - 1:18 - ТРК Эра (телетрансляция)

23:30 - 4:00 - ТРК Эра (радиотрансляция)

23:30 - 3:30 - телеканал UBR;

23:00 - телеканал 112;

Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье 1 мая в 12:00.

Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 30 апреля, с 13:00 на телеканале «Интер».

Смотрите в Великую Субботу на «Интере» документальную премьеру «1000 лет на Афоне». В эфир фильм выйдет в 12:00, перед началом прямой трансляции схождения Благодатного Огня.