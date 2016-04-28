Аккредитация! Встреча Благодатного Огня в аэропорту Борисполь 30 апреля

30 апреля в 19.00 - 20.00 (ориентировочное время прибытия) в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь состоится встреча Благодатного Огня, который доставит в Украину Израиля официальная делегация Украинской Православной Церкви.

Планируется подход прессы к главе официальной делегации - управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию (Паканичу). Также в зале официальных делегаций будут присутствовать священнослужители, которым будет передан Благодатный Огонь для распространения другими епархиями Украины.

В 23.00 часов в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный Огонь тысячам верующих, которые придут на ночное Пасхальное богослужение.

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

Внимание! Аккредитация закрывается 29 апреля в 16.00. Аккредитованные журналисты смогут попасть на праздничные события по спискам, предъявив редакционные удостоверения.

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В Великую Субботу христиане всего мира с особым благоговением ожидают чуда, которое на протяжении столетий из года в год происходит в Иерусалиме накануне православной Пасхи - схождение Благодатного Огня в храме над Гробом Господним. Согласно древнему преданию ежегодное таинственное возгорания удивительного огня на Святой Земле является знаком милости Божией, сообщает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.