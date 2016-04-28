В Кременчуге открыт храм Андрея Первозванного

В Кременчуге (Полтавская обл.) сегодня, в Чистый четверг, в районе речного вокзала был торжественно открыт Храм Андрея Первозванного УПЦ.

Как рассказал секретарь Кременчугской епархии отец Виктор, храм открыт на месте строительства будущего Кафедрального собора Кременчугской епархии УПЦ.

Первую службу в храме возглавил епископ Кременчугский и Лубенский Николай.

ВИДЕО (с сайта kremen.today).

На Архиерейской Божественной литургии в честь открытия храма, которую отслужил епископ Кременчугский и Лубенский Николай, присутствовали представители городской власти во главе с мэром Кременчуга Виталием Малецким.

По окончании богослужения Владыка Николай отметил, что решение об открытии храма в Великий (Чистый) четверг, было принято с тем, чтобы на этом освященном месте на Пасху уже звучали пасхальные молитвы.

Секретарь епархии рассказал, что сейчас оформляются документы для строительства Кафедрального собора.

«Собор будет строится на средства благотворителей. Если Богу будет угодно, то этим летом будут закончены работы по документации и осенью можно приступать к строительству», - уточнил отец Виктор.

Напомним, 8 ноября 2013 года в Кременчуге прошел Крестный ход и было освящено место строительства будущего Кафедрального собора на берегу Днепра. На месте будущего собора был установлен Крест и совершено богослужение.