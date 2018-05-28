"Доброе утро, Симеон, это Я, Христос": история о том, как Господь приходил в гости к праведнику

В 1922 году греческими беженцами из Малой Азии, был привезен в Грецию осиротевший мальчик по имени Симеон. Он поселился в городе Пирей в небольшой лачуге, где и рос в одиночестве. Приобретя небольшую тележку, стал работать грузчиком в порту Пирей. Несмотря на то, что грамоте Симеон обучен не был, да и мало знал о христианской вере, был он наделен блаженной простотой и отсутствием чрезмерного любопытства.

Повзрослев, Симеон женился, и когда у него появилось двое детей, он с семьей переехал жить в Никею (район Афин). Каждое утро он отправлялся работать в пирейский порт.

По дороге на работу, проходя возле храма Святителя Спиридона Тримифунтского, Симеон заходил в него, становился перед иконостасом и, обращаясь к Христу, говорил: «Доброе утро, мой Христос, это я, Симеон. Помоги мне заработать сегодня на хлеб».

Вечером, по окончанию работы, он снова заходил в храм и стоя у иконостаса говорил: «Добрый вечер, мой Христос, это опять я, Симеон. Благодарю Тебя за то, что Ты помог мне сегодня».

Так и проходила жизнь Симеона. Но примерно в 1950 году все члены его семьи заболели туберкулезом и умерли. Оставшись один он безропотно продолжал трудиться, не забывая, как и раньше, заходить в храм Святителя Спиридона, приветствовать Христа, прося у Него помощи и благодаря Его.

В старости Симеон заболел и оказался в больнице, где пробыл примерно месяц. Однажды заведующая больницей спросила его:

- Дедушка, вы столько времени находитесь у нас и еще никто ни разу вас не проведал. Разве у вас нет родных?

- Приходит, деточка, каждое утро и каждый вечер ко мне Христос и утешает меня.

- И что Он вам говорит, дедушка?

- Добрый вечер, Симеон, это Я, Христос. Потерпи еще немного.

Заведующая была озадачена и пригласила своего духовника, отца Христодула Фасоса, чтобы он поговорил со старцем и объяснил ему, что тот заблуждается. Когда отец Христодул посетил больного, они разговорились и во время беседы священник задал Симеону тот же вопрос что и заведующая и получил такой же ответ.

В тоже время, утром и вечером, в которое Симеон заходил в храм и приветствовал Христа, теперь Христос посещает и приветствует Симеона.

Отец Христодул спросил старца:

- Может это ваша фантазия?

- Нет, отче, я не фантазер, это точно Христос.

- Он приходил и сегодня?

- Да, приходил.

- И что Он вам сказал?

- Доброе утро, Симеон, это Я, Христос. Потерпи немного. Через три дня, ранним утром, Я заберу тебя к себе.

Каждый день священник приходил в больницу проведывать старца и в беседах с ним узнал подробности его жизни. Понял отец Христодул что Симеон Божий человек. На третий день, рано утром, он снова пришел повидать Симеона и убедиться в том, что пророчество о смерти сбудется. И действительно, во время беседы Симеон внезапно закричал: «Пришел Христос!», - и уснул сном праведника.

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Для "УНИАН-Религии" с греческого перевел сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"