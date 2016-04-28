Чистый четверг – время показать всем пример любви и смирения – митрополит Антоний

Православные христиане сегодня празднуют Великий Четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, говоря об истории праздника, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) напомнил о том, что Таинство Причастия было установлено самим Господом на последней трапезе с апостолами - Тайной вечере. ВИДЕО.

«Перед установлением Таинства Евхаристии, Спаситель омыл ноги ученикам и сказал: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 14-15). Господь показал, что истинные любовь и смирение никого не унизят, а возвышают и спасают человека, делают его стойким перед искушениями. Вспоминая эти Евангельские события, каждый год перед храмом Гроба Господня Патриарх Иерусалимский омывает ноги 12-ти священнослужителям, которые символизируют 12 апостолов», - рассказал митрополит Антоний.

По словам митрополита Антония, накануне Чистого Четверга важно подготовиться к исповеди, причастию и посетить богослужения.

«Навести порядок в доме в преддверии Пасхи – тоже правильно. Но не стоит отдавать этому все силы. Гораздо важнее посетить богослужения Страстной седмицы, очистить душу для встречи с Воскресшим Господом, чтобы приготовление к Пасхе стало не просто соблюдением традиций, а проявлением духовной жизни. Грех тяготит, и в борьбе с ним мы нуждаемся в постоянной поддержке - Причастии Тела и Крови Христовой. Известны случаи, когда Бог открывал сомневающимся, что в Чаше настоящие Тело и Кровь Христа: вино и хлеб приобретали физические свойства человеческой крови и плоти», – отметил владыка Антоний.

Говоря о церковных традициях, он добавил, что в этот день на Литургии готовят Святые Дары, которыми в течение года причащают больных на дому и в больницах.

На вечернем богослужении в Страстной Четверг, когда читают 12 отрывков из Евангелия о Страстях Христовых, верующие молятся с зажженными свечами. После службы, по традиции, огонь стараются донести домой, чтобы нанести изображение креста при входе в жилище.