В епархиях УПЦ почтили память жертв Чернобыльской катастрофы (укр.)

26 квітня увесь світ відзначив День пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. З моменту Чорнобильської катастрофи – найбільшої за всю історію ядерної енергетики у світі – минуло 30 років.

У різних єпархіях Української Православної Церкви вшанували жертв Чорнобильської катастрофи 1986 року, про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-служби єпархій.

Цього дня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій разом із Президентом України Петром Порошенком поклав квіти до меморіального кургану “Героям Чорнобиля” та пам’ятного знаку “Воїнам Чорнобиля”, що розташовані на території храмового комплексу Архістратига Михаїла.

26 квітня в храмах пам’яті жертвам Чорнобиля звершили нічні богослужіння за загиблими в трагедії на ЧАЕС. Панахиду на території храмового комплексу архістратига Михаїла Дніпровського благочиння Києва очолив єпископ Ірпінський Климент, архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський Никодим звершив Літургію у Свято-Іллінському храмі міста Чорнобиль – єдиному діючому храмі зони відчуження.

Напередодні трагічної пам’ятної дати з благословення митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла братія Успенської Києво-Печерської Лаври, разом з представниками громадських організацій та місцевої влади відвідали жертв катастрофи, тих, хто повернувся до Чорнобиля та зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. А в сам день трагедії, 26 квітня, у Хрестовоздвиженському храмі Успенської Києво-Печерської Лаври намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел у співслужінні братії монастиря у священному сані звершив Літургію Передосвячених Дарів, після закінчення якої була відслужена літія за упокій всіх у Чорнобильську катастрофу постраждалих.

До 30-х роковин жахливої трагедії в усіх куточках Криворізької єпархії УПЦ відбулися пам’ятні заходи, в яких взяло участь духовенство єпархії. У храмах і монастирях було звершено панахиди за загиблими ліквідаторами та жертвами Чорнобильської трагедії. 26 квітня митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем звершив освячення Хреста в пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей Хрест являється частиною архітектурного ансамблю Хрестовоздвиженського храму, що будується на Індустріальному мікрорайоні міста Кривого Рогу на честь подвигу ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і в пам’ять жертв Чорнобильської трагедії.

У Бориспільській єпархії УПЦ 25 квітня у Свято-Іллінському храмі міста Славутич було звершено панахиду за загиблими та постраждалими під час її ліквідації. У цьому році богослужіння звершувалося в новозбудованому храмі-пам’ятнику, будівництво якого закінчували саме до цієї дати.

Жителі Славутича – працівники ЧАЕС, ліквідатори, переселенці з м. Прип’яті – з власного досвіду знають, що таке Чорнобильське лихо, ліквідація, наслідки аварії і перспективи для майбутнього цієї землі. Тут живуть герої, які до сьогоднішнього дня забезпечують спокій України і світу від Чорнобильської біди. Богослужіння очолив єпископ Бородянський Варсонофій. Після закінчення якого з благословення Блаженнійшого Митрополита Онуфрія було нагороджено ліквідаторів аварії, ветеранів та благодійників. Цього ж вечора на центральній площі міста звершили громадянську панахиду і покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Чорнобиля.

Панахида за загиблими внаслідок катастрофи на ЧАЕС відбулась і в Дніпропетровську. Заупокійне богослужіння очолив митрополит Дніпропетровський та Павлоградський Іриней у Свято-Троїцькому кафедральному соборі міста 26 квітня. На молебень прийшло декілька сотень людей, серед них ліквідатори, сім’ї, які втратили родичів через катастрофу на ЧАЕС, а також посадовці та містяни.

У Запорізькій єпархії УПЦ відбулися пам’ятні заходи, присвячені трагічній даті – 30-річчю аварії на ЧАЕС. У мелітопольському виконавчому комітеті вшанували учасників ліквідації наслідків аварії, їм вручили грамоти, медалі та подяки, а також книгу “Духом і мужністю” про мелітопольських ліквідаторів, видану до 30-х роковин катастрофи. На сторінках книги до читачів звернувся благочинний Мелітополя протоієрей Максим Смирнов. Завершення заходу відбулося біля пам’ятного меморіалу загиблим ліквідаторам, де протоієрей Максим відслужив заупокійну літію за загиблими героями.

Енергодарі 26 квітня вранці провели мітинг у пам’ять про загиблих героїв на Чорнобильській АЕС. Підтримати ветеранів, спільно помолитися і запалити лампаду в пам’ять загиблих прийшов благочинний Енергодарського округу протоієрей Володимир Іваненко.

На базі Мукачівського міськрайонного відділу Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області 25 квітня відбулося відкриття та освячення меморіального знаку, приуроченого 30-тій роковині аварії на ЧАЕС. Участь у заході взяв секретар Єпархіального управління Мукачівської єпархії протоієрей Віктор Місо. У спільній молитві всі присутні вшанували світлу пам’ять полеглих ліквідаторів Чорнобильської трагедії.

До 30-х роковин жахливої трагедії 25 квітня в Хмельницькому відбулося ряд заходів, у яких взяв участь митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній. Його Високопреосвященство супроводжували священнослужителі Хмельницької єпархії. Біля пам’ятника “Героям та жертвам Чорнобиля”, що на перехресті вулиць Кам’янецької та Прибузької, архіпастир звершив панахиду по загиблим ліквідаторам.

Напередодні дня пам’яті Чорнобильської трагедії митрополит Черкаський і Канівський Софроній освятив накупольний хрест для майбутнього храму на честь Чорнобильського Спасу. Разом із владикою служили секретар єпархії протоієрей Василь Вознюк та настоятель храму протоієрей Віктор Лизогуб.