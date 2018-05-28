30 изречений святых отцов для тех, кто готовится к исповеди

"Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: "исповедую Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину греха моего". (Пс. 31, 5).

Страстная седмица - последние дни перед Пасхой - путь страданий, крестной смерти Спасителя и его Воскресения. Время поста, которое дано человеку для покаяния, подходит к концу.

Господь начинал свою проповедь со слов: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». После Своего Воскресения Иисус Христос сообщил ученикам: “Приимите Дух Свят. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся” (Ин. 20, 23).

В Страстную седмицу верующие люди стараются посетить все богослужения. Страстные службы переносят человека на две тысячи лет назад, чтобы пройти путь страданий Христа и встретить Его Воскресение.

Те, у кого не получилось исповедаться во время Великого поста, обязательно стараются пройти Таинство покаяния и причаститься в Великий Четверг – день установления Господом Таинства Евхаристии, день рождения Церкви.

Для тех, кто готовится пройти Таинство покаяния, мы сделали подборку изречений святых отцов Церкви.

1. Не скрытничай (на исповеди), чтобы не остаться неисцеленным (Преподобный Феодор Студит).

2. Таинством Исповеди решительно очищаются все грехи, сделанные словом, делом, помышлением (Святитель Игнатий (Брянчанинов).

3. В чем мы согрешили, в том должны просить прощения (Святитель Климент Римский).

4. Как человек, крещаемый человеком, то есть священником, просвещается благодатью Духа Святого, так и исповедующий в Покаянии грехи свои приемлет оставление их через священника благодатью Иисуса Христа (Святитель Афанасий Великий).

5. Прошу вас, возлюбленнейшие братия, да исповедуем каждый свой грех, пока согрешивший находится еще в этой жизни, когда исповедь его может быть принята, когда удовлетворение и отпущение, совершаемое священниками, угодно Господу. (Святитель Киприан Карфагенский).

6. Бог хочет услышать от нас грехи наши не потому, что не знает их. Напротив, Ему угодно, чтобы мы сами через исповедь осознали свои грехопадения. (Преподобный Ефрем Сирин).

7. Надо объявить исповедующемуся, чтобы всем простил, на кого имеет вражду, поскольку и Бог не прощает тому, кто сам не оставляет согрешений ближнему. Так учит Сам Христос: "если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 15). Пусть примирится со всеми, кого бы чем ни обидел, и если что похитил, пусть возвратит (Святитель Тихон Задонский).

8. Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли грехи его прощены от Бога, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно согрешить перед Господом (Святитель Василий Великий).

9. О том, какие грехи прощать, не нужно и спрашивать, потому что Новый Завет не делает никакого различия и обещает отпущение всякого греха кающимся как должно (Святитель Василий Великий).

10. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти твою душу (Преподобный Антоний Великий).

11. Каждый помысел, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и облегчится твоя брань. Из-за стыда не позволь себе скрыть ни одного такого помысла, потому что демоны находят себе место только в том человеке, который утаивает свои помыслы – как благие, так и лукавые (Преподобный авва Исаия).

12. Душа того человека, который имеет обычай часто исповедовать свои согрешения, удерживается от согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди; напротив, не исповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершаемые в потемках или ночью (Святитель Игнатий (Брянчанинов).

13. Покаяние предполагает коренную перестановку: на первом плане всегда, везде, во всем - Бог; позади, после всего - мир и его требования, если только их нельзя совершенно выбросить вон из сердца. Говоря иначе, покаяние требует создания нового, единого центра в человеке, и этим центром, куда сходятся все нити жизни, должен быть Бог" (Святитель Василий, епископ Кинешемский).

14. Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом (Преподобный Иоанн Лествичник).

15. Прощение грехов есть свобода от страстей, а кто от них не освободился благодатью, тот не получил еще прощения (Преподобный Фалассий).

16. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои (Преподобный Силуан Афонский).

17. Многие торгуют исповедью, нередко выставляя себя напоказ лучшими, чем есть. Другие промышляют покаянием, покупая им себе славу. Иные обращают покаяние в повод к гордыне и вместо прощения пишут на себя новое долговое обязательство (Преподобный Ефрем Сирин).

18. Кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит (Преподобный Иоанн Лествичник).

19. Истинное покаяние требует не повторения грехов, в коих покаялся человек, а неуклонного следования по пути добродетели (Святой праведный Иоанн Кронштадтский).

20. Покаяние требует отрешения от пристрастий и рассеянности. Мнимо-благодатное спокойствие есть самообольщение. Без покаяния и плача и внимательная жизнь не приносит плода благого. Необходимо внимать себе, необходимо болезнование сердца и сокрушение (Преподобный Никон Оптинский).

21. В покаянии совмещаются все заповеди Божии. Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным, и потому постоянно нуждающимся в Искупителе (Святитель Игнатий Брянчанинов).

22. Вам известно, что в этом году взойдет и даст урожай пшеница, посеянная в прошлом году. Так и все наше зло, посеянное в прошлом году, взойдет и принесет плод – проклятый плод, если мы не искореним злое семя и на его месте не посеем доброе. Искоренение же злого семени и сеяние семени доброго, духовного называется покаянием. Покаяние – начальное слово Евангелия (Святитель Николай Сербский).

23. Господь дарует наследие Царства тем, которые иные добродетели запечатлели любовью; либо своей безупречной жизнью к ней притекли, либо через покаяние нашли в ней убежище (Святитель Григорий Палама).

24. Что такое покаяние? Оставление прежнего и печаль о нем. Покаяние есть дверь милости, отверстая усильно ищущим его. Этой дверью входим в Божию милость; кроме этого входа не обретем милости (Преподобный Исаак Сирин).

25. Истинное исповедание в том, чтобы, отвергнув грех от всей души... избегать его и никогда уже не возвращаться к нему (Святитель Иоанн Златоуст).

26. Удалившись от Таинства Исповеди, люди задыхаются в помыслах и страстях… И посмотри, многие люди, измученные проблемами, которые они сами себе создали своими грехами, не идут к духовнику, который может им действительно помочь, но заканчивают тем, что «исповедуются» у психолога. Они рассказывают психологам историю своей болезни, советуются с ними о своих проблемах, и эти психологи [своими советами] словно швыряют своих пациентов в середину реки, которую им нужно перейти. В результате несчастные или тонут в этой реке, или все-таки доплывают до другого берега, однако течение относит их очень далеко от того места, где они хотели оказаться… А вот придя на исповедь к духовнику и поисповедовавшись, такие люди без риска и страха перейдут реку по мосту. Ведь в Таинстве Исповеди действует Благодать Божия и человек освобождается от греха…

Посредством исповеди человек вычищает себя изнутри от всего ненужного — и духовно плодоносит (Преподобный Паисий Святогорец).

27. Не для некоторых только грехов положил Господь покаяние. Врач душ наших дал нам лекарство от всякой болезни: ни один грешник да не впадет в отчаяние: впал в отчаяние Иуда и изринут был из числа апостолов. Если кающийся и по своем обращении впадет в грех, то путь прибегает к покаянию, оно разрешит узы греховные. Если и тысячи раз согрешишь, то снова очистишься от скверн и от содеянных тобой беззаконий. Как часто ни будешь падать, всегда тебе останется возможность восстать, если захочешь этого (Преподобный Ефрем Сирин).

28. Согрешил ты? – Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты не падал на площади, всякий раз встаешь, так сколько раз ни согрешишь, покайся во грехе, не отчаивайся. Согрешишь в другой раз – в другой раз покайся, чтобы по нерадению тебе совсем не потерять надежды на обещанные блага. Здесь (в Церкви) – врачебница а не судилище, здесь не истязуют, но дают прощение в грехах (Святитель Иоанн Златоуст).

29. Если бы тебя простили все духовники, патриархи, архиереи, и весь мир, ты все равно не будешь прощен, если не совершишь покаяние на деле (Священномученик Косьма Этолийский).

30. Готовность к достойному причастию – исповедание грехов с крепкой решимостью не уступать греху и не опускать ничего хорошего, предлежащего к деланию…Исповедь и Святое Причастие неизбежно необходимы, одна возочищает, другое – баня, пластырь и пища…чтобы не было в грех Св. Причастие, надо грехи очистить покаянием (Святитель Феофан Затворник).

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