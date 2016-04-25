Глава юридического отдела УПЦ прокомментировал скандальный законопроект № 4511

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором».

Данный проект Закона 22 апреля внесли на рассмотрение Парламента 13 депутатов, среди которых Александр Бригинец.

«Я вместе с нашим антиокупационным депутатским объединением НАСТУПЛЕНИЕ внес проект Закона (4511)», – написал нардеп у себя на странице в фейсбуке 24 апреля.

Неоднозначные комментарии Бригинца вызвали ажиотаж и интерпритации в ряде СМИ. Уже несколько дней в интернет-пространстве активно тиражируют информацию о том, что данный законопроект нанесет удар именно по Украинской Православной Церкви.

«Стоит отметить, что те, кто об этом говорит опять желаемое хотят выдать за действительное», – подчеркивает глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Как объясняет юрист, «центр Украинской Православной Церкви находится в Киеве, а Ее учредителем выступает Собор Украинской Православной Церкви».

«Учитывая позицию одного из инициаторов законопроекта, действительно, предполагаю, что он направлен в первую очередь на вмешательство в деятельность УПЦ», – отметил протоиерей Александр.

Он также обращает внимание на то, что на данный момент текст данного законопроекта не опубликован. «Так по сути и комментировать пока нечего», – резюмирует глава Юридического отдела УПЦ.

По материалам Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ