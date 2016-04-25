В зоне отчуждения совершили молебен в память о подвиге ликвидаторов Чернобыльской катастрофы (укр.)

Настоятель храму архімандрит Сергій (Якушин) вручив ветеранам ліквідації медалі преподобних Антонія і Феодосія та грамоти Предстоятеля УПЦ.

21 квітня, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, у Свято-Іллінському храмі Чорнобиля – єдиному діючому у зоні відчуження – відбувся молебень з нагоди пам’яті подвигу, що звершили ліквідатори Чорнобильської катастрофи. За богослужінням, яке звершив настоятель храму архімандрит Сергій (Якушин), молилися представники Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

26 квітня цього року виповнюється 30 років від дня аварії на Чорнобильскій АЕС, що спричинила екологічно-гуманітарна катастрофу.

По завершенні молебного співу настоятель храму архімандрит Сергій (Якушин) за старання і труди на благо Святої Церкви, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія, вручив ветеранам ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії медалі преподобних Антонія і Феодосія Печерських, а також нагородив їх грамотами Предстоятеля Української Православної Церкви.

Нагадаємо, минулого місяця відбулася зустрічБлаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія з представниками Спілки інвалідів Чорнобиля Святошинського району столиці.