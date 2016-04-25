Сегодня православная церковь отмечает Великий Понедельник

Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению. По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим.

Эти освященные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения.

Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

В первые три дня Страстной седмицы церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

В Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, преобразовавшего страдания Спасителя.

Также в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона.

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные им в этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах.

В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима).

В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по заамвонной молитве, в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

В четверг Страстной седмицы воспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы поставляет нас у подножия Креста Христова и пред нашим благоговейным и трепетным взором изображает спасительные страдания Господа. На утрени Великого пятка (обычно она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей.

В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего бывает чтение канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы, затем следует отпуст вечернего богослужения и совершается прикладывание к Плащанице.

Вечером этого дня принято заводить опару для обрядовых пасхальных куличей. Печь пасхальные куличи следует в субботу, и красить яйца тоже – считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и продолжаются до конца дня, так что последние субботние песни, так называемой, пасхальной полуночницы, сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений на пасхальной заутрени.

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