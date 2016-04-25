В Сумах в Вербное Воскресенье православные активисты собрали средства для онкобольных детей

В Сумах в Вербное Воскресенье 24 апреля волонтеры Духовно-просветительского центра Спасо-Преображенского кафедрального собора вместе с общиной сестер милосердия организовали благотворительную ярмарку в рамках акции «К Светлому Дню – светлые поступки», собирая средства для онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии Украинской Православной Церкви, по информации главы союза сестер милосердия Ольги Лицман, было собрано более 10 тыс грн.

После завершения богослужения ярмарку посетил архиепископ Сумской и Ахтырский УПЦ Евлогий. Он благословил благое дело милосердия и приобрел кое-что из представленного.

Шестая благотворительная акция «К Светлому Дню – светлые поступки» по сбору средств для помощи в лечении онкобольных детей Сумщины проводится в течение Великого Поста по инициативе Сумской епархии УПЦ и филиала Национальной телекомпании Украины «Сумская региональная дирекция».

Средства, собранные в течение акции, будут использованы для приобретения лекарственных препаратов для пациентов отделения онкогематологии Сумской областной детской клинической больницы.